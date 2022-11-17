Emekli polis evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Aydın'da, haber alınamayan emekli polis Beyhan Şanlı, evinde ölü bulundu

Nazilli ilçesi Yeni Mahalle 237 Sokak'ta bulunan Çelimli Sitesi'ndeki binada meydana gelen olayda, kardeşinden haber alamayan Adem Şanlı çilingir yardımıyla eve girdi. Ağabey Şanlı, kardeşini yerde hareketsiz halde bulunca hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından Beyhan Şanlı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.