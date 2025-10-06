Emekli promosyon ödemeleri 32 bin TL'ye ulaştı! 2025 Ekim'de hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
2026 Ocak zammı enflasyon rakamları ile şekillenmeye devam ediyor. Eylül ayı verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden yüzde 7,5 oranında zammı hak etti. Emekliler, Merkez Bankası'nın yüzde 29 enflasyon tahmini gerçekleşirse yüzde 10,56, yüzde 30 tahmini gerçekleşirse yüzde 11,42 oranında zam alacaklar. Bu oranlara göre en düşük aylık 18 bin TL'yi geçecek. Zam dönemi öncesi harekete geçen bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Ziraat Bankası, Garanti, ING, Yapı Kredi, Akbank, DenizBank, İş Bankası, QNB, TEB ve diğer bankaların emekli promosyon ücretleri belli oldu. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte, Ekim 2025 emekli promosyonu veren bankalar listesi!
Emekli promosyonu veren bankalar listesi bankaların kampanyalarını güncellemesi sonrası yoğun olarak araştırılıyor. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre, Ocak-Haziran dönemini kapsayan emekli maaşı zam oranının yüzde 10,56 ile 11,42 civarında olması bekleniyor. Bu durumda ise SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 18 bin TL'yi aşıyor. 2026 Ocak zammı öncesi harekete geçen bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklilere ödenecek tutar ek ödemelerle 32 bin TL’ye ulaşırken ''En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2025 Ekim Ziraat Bankası, Garanti, ING, Yapı Kredi, Akbank, DenizBank, İş Bankası, QNB, TEB ve diğer bankaların emekli promosyon ücretleri…
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR? İŞTE GÜNCEL KAMPANYALAR
Bankaların emekli promosyon kampanyaları Ekim ayı itibarıyla güncellendi. Bazı bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle 32 bin TL'ye ulaştı.
Bilindiği üzere bankaların promosyon tutarları, alınan maaş tutarına göre değişiyor. İşte 2025 Ekim ayında bankaların emekli promosyon kampanyaları…
VAKIFBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil’de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül veriliyor.
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon,
üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL,
2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL,
yeni sigorta poliçesine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus fırsatı sunuluyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2025’tir.
ING
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanmak mümkün.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi yapılıyor.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.
Kampanya 1 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
Yapı Kredi müşterisi olmayanlar, Yapı Kredi Mobil’i indirip müşteri olarak emekli maaşını taşıyabilirler. Ayrıca e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşı Yapı Kredi’ye taşınabilmektedir.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt edenler veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyenler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabiliyor.
Ek olarak müşteriler, kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabından veya Axess ya da Wings kredi kartından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet koduyla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarından toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamalarına toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
Emekliler, Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünü yenileyebilirler.
DENİZBANK
Denizbank, emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.
12.000 TL’ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL’ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır.
Kampanya 16 Temmuz 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca 9.000 TL’ye varan ek promosyon sağlıyor.
Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
ALBARAKA
2 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyan emekliler, 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL'ye varan ödül kazanma fırsatı yakalıyor.
Emekli maaşını Albaraka'dan alan müşteriler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.500 TL ödül kazanacak.
Müşterilerin Albaraka'ya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.000 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.
01 Ekim 2025 tarihinden sonra ilk defa emekli maaşını Albaraka'dan almaya başlayan müşteriler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar aylık yapacakları 5.000 TL ve üzeri harcamasına 1.250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan Worldpuan kazanacaktır.
Böylece emekliler, toplamda 32 bin TL'ye varan promosyon alabilecekler.
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
Ek ürün kampanyaları ile birlikte promosyon tutarı 27.500 TL'ye varabiliyor.
Kampanya emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan, mevcut 3 yıllık taahhüdü 2025 yılı içerisinde bitip taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için geçerlidir.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
TÜRKİYE FİNANS
Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 29.500 TL’ye varan promosyon, bonus ve ödül veriliyor.
Emekliler, maaşlarını Türkiye Finans’a taşıyarak, 29.500 TL’ye varan nakit promosyon ve bonus ile birlikte Türkiye Finans’a davet ettikleri emekli yakınları için nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan emeklilere, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması, kart harcama şartını yerine getirmesi ve emekli yakınlarını davet etmesi halinde;
9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacaktır.
QNB
QNB, ilk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.
Buna göre aylık maaş tutarı;
0-9.999 TL aralığında olanlar 6.250 TL,
10.000-14.999 TL aralığında olanlar 10.000 TL,
15.000-19.999TL aralığında olanlar 12.500 TL,
20.000TL ve üzeri olanlar 15.000 TL promosyon alıyor.
Ayrıca hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü veriyor.
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
Otomatik fatura ödeme talimatlarının promosyon talep tarihinden önce ya da talep tarihinde verilmesi gerekmektedir.
Otomatik ödeme kampanyası kapsamındaki 3.000 TL tutarlı nakit ödülünüz promosyon ödemesi ile birlikte emekli maaş hesabına yapılacaktır.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik veya doğalgaz faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler, toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.
21.000 TL’ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:
Kampanya 25.11.2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını bankamızdan alan müşterileri kapsamaktadır.
Kampanya, Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibarıyla başlayacak ve 36 ay boyunca geçerli olacaktır.
Toplamda 12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave 9.000 TL ek promosyona hak kazanmak için:
Müşterinin ilk olarak; Elektrik veya Doğalgaz Faturası olan iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekmektedir. (2 fatura talimatı vermeden ek promosyondan faydalanılamaz.)