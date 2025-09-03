Emekli promosyon ödemesi Eylül 2025: En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
Eylül ayı itibariyle emekli promosyon ödemesi güncellendi. En yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi bu noktada araştırılmaya başlandı. Kamu ve özel bankalarda promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Bazı bankalarda tutar 27 bin TL iken bazılarında 5 bin TL civarında olabiliyor. Emeklilerin sadece yüksek promosyonu değil, bankaların diğer hizmet ve kampanyalarını da dikkate alması gerekiyor. Maaşını yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank gibi bankaların tutarlarını sorguluyor. İşte, emekli promosyon veren bankalar listesi 2025
Emekli promosyon kampanyaları merak ediliyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte bankalarda promosyon tutarları güncellenmeye devam ediyor. Şu anda pek çok banka emekli müşterilerine 27 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, Eylül 2025 emekli promosyon veren bankalar
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon tutarını 27 bin TL’ye kadar çıkararak emeklilere yüksek ödeme yapan bankalar arasında yer aldı.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON
15 bin TL’ye varan promosyonun yanında, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla birlikte toplam ödülü 20.400 TL’ye çıkarıyor.
Emekli maaşını 30 Eylül 2025’e kadar QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın ve aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü!
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
Otomatik fatura ödeme talimatlarının promosyon talep tarihinden önce ya da talep tarihinde verilmesi gerekmektedir.
Otomatik ödeme kampanyası kapsamındaki 3.000 TL tutarlı nakit ödülünüz promosyon ödemesi ile birlikte emekli maaş hesabına yapılacaktır.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
TEB EMEKLİ PROMOSYON
Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor.
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
VAKIFBANK
Emeklilerin maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca bankalarından almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon veriyor.
ZİRAAT BANKASI
Maaşını 3 yıl boyunca bankalarından almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon veriyor.