Yeni yıla girmeden önce emekli promosyonu veren bankalar kampanyalarını güncelledi. Emekli maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor sorusuna yanıt arıyor. Bankalar emeklilere dönük 32 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası başlatırken emekli ve emekliliğe hak kazanmış yurttaşlar hangi bankanın kedileri için daha avantajlı olacağını araştırıyor. Peki, hangi banka kadar emekli promosyonu veriyor? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank emekli promosyonu ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon tutarları