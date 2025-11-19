TÜRKİYE FİNANS

Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 29.500 TL'ye varan promosyon, bonus ve ödül veriliyor.

9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacaktır.

Kampanya Koşul​ları

Kampanya 30.11.2025 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyacak ve promosyon alacak emekli müşteriler için geçerlidir.

Kampanya 30.11.2025​ tarihine kadar SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma taahhüdü veren müşterilerimiz, 29.500 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 5.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 8.000 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 12.000 TL nakit promosyon ödenecektir.

Ek promosyon tutarı için: ​

​

En az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 5.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 7.000 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 8.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 10.500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.

Yedek Hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan emekli müşterilerimize bir aylık emekli maaşı 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasındaysa 2.500 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasındaysa 3.000 TL; 20.000 TL ve üzerindeyse 3.500 TL ek nakit promosyon ödenecektir.

İlk kez kredi kartı başvurusu yapıp onaylanan yeni kart sahibi emeklilerimiz ve mevcutta kredi kartı olup ekstresi son 3 ay 0 TL olarak kesilen emeklilerimize taahhütnamenin imzalandığı ay içerisinde kredi kartları ile tek seferde minimum 5.000 TL ve üzeri harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız kredi kartına bir kez 1.000 TL bonus ödenecektir. (Yüklenen bonusların kullanım süresi 15 gündür.)​