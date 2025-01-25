Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 2025 Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emekli promosyonu veren bankalar merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar güncel emekli promosyonlarını duyurdu. Bilindiği gibi promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. Ocak ayı ile birlikte bazı bankalardaki emekli promosyonu ödeme tutarları 24.000 TL'ye ulaştı. Peki Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 2025 Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Bankaların emekli promosyon kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Emekli maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler için bazı bankalarda ödemeler 24 bin TL’ye ulaştı. Emekli maaşına göre promosyon ödemeleri, genellikle 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılıyor. Peki Emekli promosyonu veren bankalar neler? 2025 Ziraat, Halk Bankası, TEB, Garanti, İş Bankası Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİSİ?
Emekli promosyon veren bankalar binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte emekli promosyonu veren bankalar;
YAPI KREDİ
1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon,
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.
GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın. Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
Emeklilik promosyonu ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar. Emeklilere promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir. Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz emekli promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.
Emekli promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA’ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.
Taahhüt süresi boyunca vefat dışında SGK tarafından emekli banka promosyonuna konu gelir veya aylık ödemenin kesilmesi, gelir veya aylığın farklı bir kuruma taşınması, herhangi bir nedenle taahhüt süresi dolmadan taahhüdü sonlandırdığınızda emeklilik promosyonu ilişkisi de sonlandırılır. Bu durumda kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak ödenen emekli promosyon tutarı bankamızın yazılı bildirimine gerek kalmaksızın kıstelyevm* yöntemi ile iade edilir. *Yapılan promosyon ödemesinin kalan süreyle orantılı kısım.
VAKIFBANK
Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı:
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
TEB EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
DENİZBANK
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
Kampanya 04.10.2024 ile 31.01.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'tan emeklilere 14.500 TL'ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül!
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.