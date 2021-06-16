Son 18 yılın haziran aylarında ise 8 yılda düşüş, 10 yılda ise artış oldu. 18 yıllık ortalama artış yüzde 0.98 olarak gerçekleşti. Her ne kadar 18 yılın haziran ayı ortalama enflasyonu sıfıra yakın düzeyde olsa da 2018 yılında yüzde 2.61, 2020 yılında da yüzde 1.13 düzeyinde oldu.