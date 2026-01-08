16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı hesaplama
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylece emekli zammı 2026 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Şimdi zamlı maaşlarını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, ''16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu...
Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Böylece en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Alacakları yeni aylık tutarlarını öğrenmek isteyen emekliler zamlı emekli maaşı tablosu araştırmalarına başladı. Peki, 2026 Ocak zammı sonrası 16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları…
EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.
Böylece Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,19; memur zammı ise yüzde 18,60 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MECLİS'E GELİYOR
En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, 9 Ocak 2026 Cuma günü AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak.
En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.
Güler, yarın ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.
Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.
Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor.
Bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak.
16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2026 Ocak zammı ile hesaplanan yeni SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:
16.881,00 alanlar 18.938,79 TL
17.000,00 alanlar 19.072,30 TL
17.500,00 alanlar 19.633,25 TL
18.000,00 alanlar 20.194,20 TL
18.500,00 alanlar 20.755,15 TL
19.000,00 alanlar 21.316,10 TL
19.500,00 alanlar 21.877,05 TL
20.000,00 alanlar 22.438,00 TL
21.000,00 alanlar 23.559,90 TL
22.000,00 alanlar 24.681,80 TL
23.000,00 alanlar 25.803,70 TL
24.000,00 alanlar 26.925,60 TL
25.000,00 alanlar 28.047,50 TL
26.000,00 alanlar 29.169,40 TL
27.000,00 alanlar 30.291,30 TL
28.000,00 alanlar 31.413,20 TL
29.000,00 alanlar 32.535,10 TL
30.000,00 alanlar 33.657,00 TL maaş alacaklar.
YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak.
Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını aldı. Bu ay içinde zam farkları hesaplarına yatırılacak.
Memurlar ise ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını alacak.