16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece emekli zammı 2026 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 18,47 oranında artırıldı. Böylece 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu. Şimdi zamlı maaşlarını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, ''16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu...
Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Kök aylığı düşük olduğu için gelen zamla aylıkları 16 bin ve altında kalan emeklilere ise yüzde 18,47 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseldi. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Alacakları yeni aylık tutarlarını öğrenmek isteyen emekliler zamlı emekli maaşı tablosu araştırmalarına başladı. Peki, 2026 Ocak zammı sonrası 16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları…
EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU
Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.
Böylece Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,19; memur zammı ise yüzde 18,60 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.
Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarılıyor.
"HUKUKİ SORUNLARI ENGELLEMİŞ OLACAĞIZ"
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığına yönelik hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.
Güler, "Halen 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin liraya yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin lira olarak uygulanacaktır." diye konuştu.
Güler, 20 bin liradan yararlanacak emekli sayısının 4 milyon 917 bin olduğunu dile getirdi.
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi dolayısıyla 6 aylık dönemdeki farkın 69,5 milyar lira olduğunu bildiren Güler, bu farkın hazineden SGK'ye aktarılacağını söyledi.
NE ZAMAN KABUL EDİLECEK?
En düşük emekli aylığına ilişkin teklifin Genel Kurul sürecinin ne zaman başlayacağının sorulması üzerine Güler, bu teklifin haftaya Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi. Güler, komisyon sürecinin ardından teklifin TBMM Genel Kurulunun gündemine geleceğini bildirdi.
Hak kaybının söz konusu olmayacağına işaret eden Güler, en düşük emekli maaşı düzenlemesinin 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerlilik kazanacağını, kanunun yürürlüğe girmesiyle aradaki farkların emeklilerin hesabına yatırılacağını kaydetti.
Güler, asgari ücret işveren desteğinin de bin liradan 1270 liraya yükseltileceğini aktardı.
4A, 4B, 4C EMEKLİ KÖK MAAŞI NEREDEN HESAPLANIR?
SSK'dan emekli olanlar için: e-Devlet'e giriş yapın. Arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklayın.
Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayın. Açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı en düşük emekli maaşı miktarından çıkarın. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış olacak.
Bağ-Kurlular için: e-Devlet'e girdikten sonra arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazın ve çıkan ilk bağlantıya tıklayın.
Ardından gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir. Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları, en düşük emekli maaşı tutarından çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.
4A EMEKLİ AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B EMEKLİ AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
16.881, 17.000, 17.500, 18.000, 18.500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2026 Ocak zammı ile hesaplanan yeni SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:
16.881,00 alanlar 20.000,00 TL
17.000,00 alanlar 20.000,00 TL
17.500,00 alanlar 20.000,00 TL
18.000,00 alanlar 20.194,20 TL
18.500,00 alanlar 20.755,15 TL
19.000,00 alanlar 21.316,10 TL
19.500,00 alanlar 21.877,05 TL
20.000,00 alanlar 22.438,00 TL
21.000,00 alanlar 23.559,90 TL
22.000,00 alanlar 24.681,80 TL
23.000,00 alanlar 25.803,70 TL
24.000,00 alanlar 26.925,60 TL
25.000,00 alanlar 28.047,50 TL
26.000,00 alanlar 29.169,40 TL
27.000,00 alanlar 30.291,30 TL
28.000,00 alanlar 31.413,20 TL
29.000,00 alanlar 32.535,10 TL
30.000,00 alanlar 33.657,00 TL maaş alacaklar.
YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak.
Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını aldı. Bu ay içinde zam farkları hesaplarına yatırılacak.
Memurlar ise ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını alacak.