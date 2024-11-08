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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2025 OCAK | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye ne kadar zam yapılacak?

        Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi tarafından emekli zammında son gelişmeler merak edilirken ocak ayı en düşük emekli maaşı sorgulamaları yıl sonuna yaklaşılmasıyla sıklaştı. Emekliler, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Emeklilere uygulanacak zam oranı nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Hatırlanacağı gibi, ekim ayının bitimiyle birlikte temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarını kapsayan dört aylık enflasyon oranı netlik kazandı. İşte SGK (4A,4B,4C) 2025 Ocak emekli zammı hesaplama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 22:05 Güncelleme: 08.11.2024 - 22:05
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        Ocak ayında yapılacak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş artışları, gündemin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Emekli maaşlarında beklenen zam oranlarına dair tahminler yavaş yavaş netleşmeye başlarken, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne oranda zam yapılacak?" gibi sorular, milyonlarca emeklinin merak ettiği başlıca sorular arasında. Ekim ayının tamamlanmasıyla birlikte dört aylık enflasyon verisi de açıklandı. İşte emekli maaş artışlarına son dakika gelişmeleri...

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        EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2024 tarihli haberine göre;

        SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.

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        2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkınının açıklanmasının ardından belli olacak.

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        Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

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        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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