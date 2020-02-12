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HaberlerMerak Edilenler

Emeklilik yaşı hesaplama 2020: Ne zaman emekli olacağım?

Emeklilik için gün sayanlar ya da çalışma hayatının ne zaman biteceğini merak edenler ne zaman emekli olacaklarını araştırıyor. Vatandaşlar, emeklilik sorgulama hizmetleri ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini internet üzerinden öğrenebiliyor. Peki, emeklilik yaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Emeklilik yaşı hesaplama 2020

Ne zaman emekli olurum şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar emeklilik tarihini online emeklilik sorgulama hizmetleri ile hangi yılda ve yaşta emekli olabileceğini sorguluyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Ne zaman emekli olurum sorgulaması yapmadan önce hizmet dökümünüzü görüntülemeniz size yardımcı olacaktır. Çünkü hizmet dökümünüzü görüntüleyerek kaç yıl prim ödediğinizi görüntüleyebilirsiniz. E Devletten hizmet dökümü sorgulamak için aşağıdaki bağlantı linklerini kullanabilirsiniz...

4A HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

4B HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA EKRANI

SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. Ancak bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapmalısınız.

EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI

 

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