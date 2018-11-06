Emekliye en az yüzde 12 zam

Memurlar ile emekliler ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşme ile belirleniyor.

TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE

Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de memurlar gibi yılda iki kez zam alıyor. Ama bu zam 6’şar aylık enflasyona göre belirleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisi bu yıl yüzde 4 artı 3.5; 2019’da da yüzde 4 artı 5 zam alacaktı. Ocak 2018’de yüzde 4, Temmuz 2018’de de yüzde 3.5 zam yapıldı.

MEMURLAR DA FARK ALACAK

Bir başka deyişle temmuz-aralık enflasyonu yüzde 3.5’i aştığı oranda memur ve emeklisine fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre; son 4 ayda (temmuz-ekim) enflasyon yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Yani memur ile memur emeklisine şimdiden yüzde 8.76’lık fark yansıtılacak. Yüzde 4’lük toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam 12.76’yı bulacak.

MERKEZ BANKASI'NA GÖRE...

SSK ve Bağkur emeklisi de şimdiden yüzde 12.26’lık zammı garantiledi. Net zamlar 3 Ocak’ta açıklanacak son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın ekim ayı beklenti anketi dikkate alındığında kasımda yüzde 1.31 ve aralıkta yüzde 0.99 enflasyon oranı beklentilerine göre, temmuz-aralık 2018 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 14.84’e çıkabilir. Yani ocak ayındaki SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 15’e dayanabilir.

Kaynak: Posta

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