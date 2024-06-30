BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE REFAH PAYI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış yapılmayacağını ancak Aralık ayında 2025 asgari ücretin belirleneceğini açıkladı.

"Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusuna ise "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.