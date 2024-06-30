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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekliye refah payı verilecek mi? 2024 Temmuz ayında emekliye refah payı var mı? Bakan Işıkhan'dan emekli refah payı açıklaması

        Emekliye refah payı verilecek mi? Bakan Işıkhan refah payı açıklaması ile son noktayı koydu

        Emeklilerin gözü 3 Temmuz'da belli olacak 6 aylık enflasyon farkında. Temmuz ayı emekli maaşı gündemdeki yerini korurken bir yandan da refah payına dair beklentiler sürüyor. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son noktayı koydu. Peki, Temmuz'da emekliye refah payı var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:40
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        Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı emekli maaş zam oranı da netleşmiş olacak. Zam beklentisinin yanı sıra, emekliler refah payının da gündemde olup olmadığını merak ediyor. Peki, emekliye refah payı verilecek mi? İşte, detaylar...

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE REFAH PAYI AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış yapılmayacağını ancak Aralık ayında 2025 asgari ücretin belirleneceğini açıkladı.

        "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusuna ise "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

        TÜİK, 3 Temmuz'da Haziran enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece, Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Bu farkla beraber memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı da kesinleşecek.

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        2024 TEMMUZ SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

        Habertürk TV'de yayınlanan 'Faruk Aksoy ile Burası Haftasonu' programına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, emekli maaş zammına dair açıklamalarda bulundu. Göktaş, "SSK ve Bağkur emeklileri ilk 5 ayda gerçekleşen yüzde 22.72 civarında enflasyon var. Haziran ayında da minimum yüzde 2-2,5 bandında bir enflasyon gerçekleşmesi durumunda yaklaşık yüzde 25 zam garanti gibi." dedi.

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        MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

        Göktaş sözlerine şöyle devam etti, "Memur ve memur emeklilerinde önce bir toplu sözleşme yapılıyor, aradaki enflasyon farkı da ilave olarak veriliyor. Memurlara Ocak ayında yüzde 15 verilmişti, eğer enflasyon yüzde 25 çıkarsa; yüzde 10 oradan gelecek, bir de Temmuz'dan toplu sözleşmeden verilmesi gereken yüzde 10'dan dolayı memur ve memur emeklilerine yüzde 20 civarında zam yapılacak." ifadelerini kullandı.

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