Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Temmuz ayının gelişiyle birlikte asgari ücrette ara zam tartışmaları gündemi meşgul etmeye başladı. Normal şartlar altında yılda bir kez zam yapılan asgari ücrete geçtiğimiz yıl ocak ve temmuz aylarında iki kez zam yapılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 2024 temmuz asgari ücret ara zammında yapılan son açıklamalar...
Asgari ücret ara zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışan ve işverenin gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet kanadı temsilcilerinin bir araya gelmesi sonucunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin en net açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi, Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı?" İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen Aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah Aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını verdi.
Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirdi.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir programda yayınında asgari ücrete ara zam konusunda konuştu. Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." dedi.
"HAZİRAN-ARALIK ARASINDA ENFLASYON EN AZ YÜZDE 20 ARTACAK"
Asgari ücrete ara zam hakkında konuşan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem programında asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulundu.
Barlas konuya ilişkin, "Kimse Haziran'da 75'ten, 73'e düşen enflasyonu düşüş sanmasın. Haziran'dan Aralık'a enflasyonda en az yüzde 20'lik bir artış olacak. Yani kaba bir hesapla 450 liralık etin, 550 lira olacağını söylüyorum."
"Olası bir asgari ücret zammı refah seviyesini artırmaya mı yoksa mevcut durumu korumaya mı yönelik olacak?" sorusuna ise Barlas, "Aynı seviye tutalım; suyun üstünde kalabilsin mantığı. Eylül, Ekim gelince okul harcamalar vs derken insanlar gerçekten ciddi sıkıntı yaşar. Mesela şunu da örnek verelim; kirada yüzde 25 sınır kalkıyor. Eğer kirada yüzde 60 artış yapılacaksa o zaman asgari ücretli ne yapacak mesela? Temmuz ayında sözleşmesi yenileniyor, ne yapacak?" diye cevap verdi.
"BU SENE ASGARİ ÜCRETE TEK BİR ZAM BÜYÜK HATA"
Barlas, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşım doğru değil hatalı ve erken. Her zaman söylüyorum 2025'in Haziran ayında bu konuyu konuşuyor olsaydık ben bunu söylemezdim. Haziran ayında derdim ki, 'Evet bu kaldırılabilecek bir yük. Belli bir seviyeye gelindi' derdim. Ama 2024'ün Haziran'ı için konuşulacak şey bu değil. Sen hâlâ yıllık 75 olan zirveyi gördüğün enflasyonda bir ay daha bunu izah edebileceksen buyurun izah edin. Bunu izah edemezsin.
Ama seneye enflasyonumuz yıllık 30'larda ya da 30'un altına inmiştir o zaman derdik ki 'tamam, artık belli bir seviyeye indi, artık ara zama gerek kalmayabilir ihtiyacı karşılar' diyebilirdik. Bu kadar yüksek enflasyon düzeyinde asgari ücrete tek zam büyük bir hata."
BÖLGESEL ASGARİ DESTEK OLABİLİR Mİ?
Bölgesel asgari ücret hakkında da açıklamalarda bulunan Barlas, "Ben hep bölgesel asgari ücreti savundum. Daha esnek olunabilir. Bazı bölgelere bırakılabilir; il bazında değil ama bölge bazında. Neden bunu söylüyorum? Yeni bir bölge yatırım çekmek istiyorsa, buraya büyük fabrikalar gelmesini istiyorsa ona göre bazı adımlar atılabilir; hem vergi oranları konusunda hem asgari ücret konusunda.
Bir üretimin ana maliyetleri konusunda karar alınabilmeli. Ya bu merkezi hükümet tarafından ya da o bölgeye yetkinlik verilerek. Bu bölgeler de el kaldırabilmeli, 'benim bölgemde rakamlar bu, gel buraya yatırım yap. 5 sene bu rakamı öde, 5 sonra şu rakamı öde' diyebilmeli" dedi.
"BÖLGESEL DAĞILIM İLE İLLERİMİZİ KALKINDIRABİLİRİZ"
Bölgesel dağılım yapıldığı taktirde illerin kalkındırılacağını kaydeden Barlas, şunları kaydetti:
"17 bin lira İstanbul'da, 5 bin lira Şırnak'ta gibi değil aksine gerekirse İstanbul'da 25 bin lira diğer bazı iller de 17 bin lira olur. O zaman bu iller ayrıca yatırım da çekebilir, başka imkânlar da doğurabilir. Bu, Teknopark olan illerde yapılıyor. Bunlar dizayn edilebilir, çok zor şeyler değil."
"25 YILDIR ENFLASYONUN BU KADAR EZDİĞİ BİR DÖNEM GÖRMEMİŞTİM"
Temmuz ayı yaklaşırken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı geldi. Atalay çağrısında şu ifadelere yer verdi;
Son yılların en sıkıntılı, en zor dönemini geçiriyoruz. Ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılmak zorunda. Enflasyon durdurulmazsa yapılacak bir iyileştirmenin hükmü bir ay bile sürmez.
İşçi, işçi emeklisi ve asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Daha önce sabit gelirlilere nefes aldıracak düzenlemeler yapılıyordu. Bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.
"VERGİ ADALETİNİN SAĞLANMASI KONUSUNDA MÜCADELE VERECEĞİZ"
Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele eriyoruz. 12 ay çalışıyor bunun 1,5 aylık geliri vergiye gidiyor; 10,5 ay maaş alınmış oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ile ilgili düzenlemeler yapacak. İşçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç var.
Bu konuda TÜRİK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK Konfederasyonları olarak vergi adaletinin sağlanması konusunda ortak mücadele vereceğiz. Taleplerimiz ortak. Vergi teklifi Meclise geldiğinde, Parti Genel Başkanlarıyla görüşeceğiz. İşçinin olduğu her yerde kapsamlı toplantılar yapacağız. Tek istediğimiz adil bir vergi sistemi.