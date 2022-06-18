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08
Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?
(TL)
UNVAN VE DERECE
Ocak
Mayıs
Vali
23.581
31.834
Genel müdür (1/4)
20.480
27.648
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
8.623
11.641
Memur (Lise - 15/1)
5.976
8.068
Öğretmen (9/1)
6.633
8.955
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
14.222
19.200
Başkomiser (8/1)
9.466
12.779
Polis memuru (11/1)
8.668
11.702
Uzman doktor (7/4)
10.574
14.275
Hemşire (Lisans - 9/1)
7.434
10.036
Mühendis (8/1)
9.178
12.390
Teknisyen (Lise - 13/1)
6.256
8.446
Araştırma görevlisi (8/1)
9.450
12.758
Vaiz (Lisans - 9/1)
6.821
9.208
Avukat (9/1)
8.585
11.590
Hizmetli (Lise - 15/1)
5.570
7.520
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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