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        Haberler Müzik Emel Mathlouthi: Nereye baksak yangın var - Magazin haberleri

        Emel Mathlouthi: Nereye baksak yangın var

        Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altındaki "5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 08:55 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:03
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        "Nereye baksak yangın var"
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        Konserini Filistin'e adayan Emel Mathlouthi, Türkçe olarak dinleyicilerini selamladı ve "Ne kadar acı, ne kadar keder var... Mutlu değiliz. Gazze için..." ifadesini kullanarak, "Kaddesh" şarkısını seslendirdi.

        "NEREYE BAKSAK YANGIN VAR"

        İran'da polis nezaretinde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini'ye ithafen "Holm" şarkısını söyleyen Mathlouthi'ye Yavuz Bingöl bağlamasıyla eşlik etti.

        Müzisyen, "Nereye baksak yangın var ama dünyayı kurtarmak için gücümüz de var" diyerek, konserde aralarında en çok bilinen "Thamlaton", "Ma Lkit", "Lost" ve "Kelmti Horra" parçalarının da bulunduğu 15 parçayı seyircinin beğenisine sundu.

        Seyircilerin de kendisine eşlik ettiği konserde Mathlouthi, ayrıca Yavuz Bingöl ile düet yaparak, "Sarı Gelin" türküsünü, ardından da Kürtçe olarak "Hey Dilbere" parçasını söyledi.

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        Yaklaşık iki saat aralıksız süren konseri Emel Mathlouthi, solo olarak orkestrasız "Naci El Palestine" parçasıyla sonlandırdı.

        Altı kişiden oluşan orkestranın eşlik ettiği konserde, Mathlouthi'nin şarkıları sırasında barkovizyondan dünyada yaşanan felaketler, eylemler, Filistin'de yaşananlar video kolajlarıyla gösterildi.

        Fotoğraflar:

        Bir gecede 5 konser
        Bir gecede 5 konser
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