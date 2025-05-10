Emel Sayın'ın kedisi Pati hayatını kaybetti: 10 yıl çocuğum gibiydin

Ünlü sanatçı Emel Sayın, 10 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Pati’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Hayvan dostlarına olan sevgisiyle bilinen Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla Pati’ye veda etti.

Emel Sayın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "10 yıl çocuğum gibiydin; beraber uyuduk, gezdik, oynadık, neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra… baş edemediğimiz o berbat hastalık: FIP… Ah Pati'm… Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum."

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Emel Sayın’ın mesajında bahsettiği FIP (Feline Infectious Peritonitis), kedilerde ölümcül seyreden bir hastalık olarak biliniyor.

Fotoğraflar: Instagram