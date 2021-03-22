Bir takipçisinin sağlıklı yaşam için önerilerini sorması üzerine ise Amerikalı model, şunları söylemişti:



Yüksek protein alma, işlenmiş her şeyin tüketimini azaltma, ağırlık çalışma, koşu ve bol bol yürüyüş... Ben koşu yaparken kendimi saatte 6 mile programlıyorum ama arada en fazla 30-45 saniyeliğine saatte 10 mil hızla koşuyorum. Bu da yağ yakımını hızlandırıyor.