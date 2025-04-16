Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş! Samsun'da, sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki, üç çocuğunun annesi olan 36 yaşındaki Emine Akpınar'ı silahla öldüren 38 yaşındaki Emrah Akpınar'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Katil zanlısının daha önce de kendi ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı

Ajanslar Giriş: 16.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:41 facebook

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