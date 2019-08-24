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Emine Bulut kimdir? İnfial yaratan Emine Bulut olayı son dakika

Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından katledilirken çekilen videosunun sosyal medyada yayılmasının ardından, cinayetin korkunçluğu Türkiye'de infiale neden oldu. Emine Bulut'un kanlar içerisindeyken "ölmek istemiyorum" diye haykırmasına ve bu anlarda yanında bulunan 10 yaşındaki kızının "anne lütfen ölme" yakarışı yürekleri yaktı. Herkes tek bir ağızdan kadına yönelik şiddetin sona ermesi için çağrı yaparken, cinayeti gerçekleştiren Fedai Varan'ın olayın ardından bindiği taksi'de "hayvan kestim" dediğinin ortaya çıkması öfkeyi daha da arttırdı. İşte Emine Bulut olayında yaşanan son gelişmeler

Eminet Bulut

Emine Bulut ismi 2 gündür Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülmesi ve olay anında çekilen videonun yayılması, tüm dikkatleri kadına yönelik şiddetin üstüne topladı. Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızlarının önünde öldüren Fedai Varan'ın sözleri öfkeyi katladı. Emine Bulut'un ardından yaşananlar haberimizde.

EMİNE BULUT: 'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Tüm Türkiye artık Emine Bulut'u "ölmek istemiyorum" haykırışıyla hatırlayacak. Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Varan (43),4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu. Fedai Varan ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Varan, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. DHA'da yer alan haberde Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Varan taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

'ANNE LÜTFEN ÖLME'

Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Fedai Varan'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Varan'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

FEDAİ VARAN: 'HAKARET EDİNCE SİNİRLENDİM...'

Fedai Varan, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Varan, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.

"HAYVAN KESTİM"

Cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Varan, "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre ise cinayetin ardından Emine Bulut'un babasını arayan zanlı, "Siz benden bir kız aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut cinayeti iddianamesini hazırladı. Katil koca Fedai Varan hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

HUKUKÇULARDAN DEĞERLENDİRME

Hukukçular, Emine Bulut cinayetini Habertürk TV ekranlarında değerlendirdi. Avukat Eray Karınca, "Esnafın konuşmaması yadırganacak bir durum. Oradaki yargısı, bakanlığı, halk, esnaf o bıçağın sapından tutmuş durumdayız" derken, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de "Bütün meselemiz burada başlıyor. Biz yıllardır, olayın sonrasını konuşacağız. Bunların yerine önlemeyi konuşalım" dedi. Avukat Rezan Epözdemir ise "Türkiye'nin temel meselesi kimyasal hadım değil, zihinsel hadımdır" dedi.

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