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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

        Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Huzur Sokağı' romanıyla hatırlanan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'i ölümünün 4'üncü yılında andı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:32 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:33
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        Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor. Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler´i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Emine Erdoğan
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