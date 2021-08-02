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Emine Gökkız'a ne oldu? Emine Gökkız'ın cansız bedeni bulundu

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri Emine Gökkız ve Azra Gülendam Haytaoğlu oldu. Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Emine Gökkız'ın cansız bedeni bulundu. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda iple ağaca asılı şekilde ölü olarak bulunan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Emine Gökkız'a ne oldu? Emine Gökkız'ın cansız bedeni bulundu
İHA

Son dakika haberlerine göre; İzmir'in Menemen ilçesinde öğretmen olan evli ve 2 çocuk annesi Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde eşofmanlarını giyerek ve sadece yanına cep telefonunu alarak evden çıktı. İddiaya göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiindeki ormanlık alana spor yapmak için giden Emine Gökkız'dan yakınları bir süre sonra kendisinden haber alamadı Telefonu bir gün boyunca açık olan ve arandığında çalan Emine öğretmen için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ormanlık alanda kaybolan Emine Gökkız için polis, jandarma ve AFAD ekipleri ve halkın da desteği ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Arama kurtarma çalışmasının 4'üncü gününde Emine Gökkız'ın kaybolduğu yerin yakınlarında Haymalı bölgesinde ormanlık alan içerisinde ağaca iple asılı şekilde bir kadın cesedi bulundu .Yapılan ilk incelemede cesedin kayıp Emine Gökkız'a ait olduğu tespit edildi.

Polis olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emine Gökkız'ın cesedi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Emine öğretmenin iki hafta önce de babasının hayatını kaybettiği ve bu yüzden Emine Gökkız'ın psikolojik olarak sıkıntı içinde olduğu ve intihar edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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