Emine Sabancı Kamışlı Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Esas Sosyal Yönetim Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı'nın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Esas Sosyal'i nasıl kurmaya karar verdiniz? Bize anlatır mısınız..



Emine Sabancı Kamışlı: Esas ailesi olarak 2000 yılında yola çıkmıştık; 2015 yılına geldiğimizde bizim koyduğumuz yenilikçi yaklaşım ve hareket tarzı oturdu. Holding ve diğer şirketlerimiz oturdu artık bizim sosyal alana da el atma zamanımız geldi dedik. 15'inci senemizde, biz dedik ki, biz istihdam yaratan bir bünyeyiz, yenilikçiyiz, adiliz ve paylaşımcıyız. Biz bunu istihdama yönelik bir alana taşıyalım "Esas Sosyal"i. İstihdamda ne kadar sorun ararsanız var, bizim için en önemli şey ne gençlik, ve genç istihdama bakınca dedik ki biz bu alanda olmalıyız. "Esas Sosyal"i kurduk, kurucularımız arasında aile üyelerimiz var, bunlar bu projeye 20 milyon TL taahhüt etmiş durumda, danışma kurulumuz ve profesyonel ekibimiz var, ilk projemiz olarakta "İlk Fırsat"a odaklandık.



"İlk Fırsat"ı anlatalım, bu proje birçok kollara ayrılıyor, bu projede hedefleriniz neler?



Emine Sabancı Kamışlı: Şimdi biz İş Dünyası olarak yurtdışında Ülkemizi ve kendimizi pazarlarken hep dediğimiz şey coğrafi konumumuz ama bundan da önemlisi genç nüfusumuz. Hele ki bu genç nüfus eğitilmiş olursa, bu genç nüfus ileride hepimizin sigortası, geleceğimizin sigortası.

Ama nasıl sigortamız olabilir bu genç nüfusun umudu olursa çünkü umudu olan hayal kurabilir, hayali olan topluma katkıda bulunabilir. Umudu olması için bu yatırım yapılmış gencin iş bulabilmesi lazım. Dolayısıyla biz bir sürü araştırmalar yaptık ve şuna karar verdik; bizim odaklanmamız gereken yer Üniversite mezunları arasındaki işsizlik..Çünkü bir eğitim yatırımı yapıldı ve bu umutsuz olursa çok kötü..

TÜİK rakamlarına göre, Üniversite mezunları arasında 2017 yılı ortalaması %34 işsiz..ve bu sosyal de bir problem..

Ve bu ortamda tabi Fırsat Eşitsizlikleri ortaya çıktı; son 15 yılda ülkede 100'den fazla Üniversite açıldı ama bu Üniversiteler İnsan Kaynakçılar tarafından bilinmiyor ve bu yüzden bazı gençler mülakata bile çağrılmıyor. Biz diyoruz ki bu öğrenciler en az diğer çağırdığınız öğrenciler kadar iyi yeter ki fırsat tanınsın.

Sonra döndük STK'lara; dedik ki sizin extra bütçeniz olsa, hangi konumda bir iş pozisyonu açardınız, ve ilgi ve çeşitlilik çoktu. Ve dedik ki bu gençlerin herşeyini tüm ücretlerini biz size hibe olarak vereceğiz. Yani biz STK'lardan bütün iş pozisyonlarını alıyoruz, biz bunları gençlere duyuruyoruz "ilkfırsat.org"ta, Üniversite mezunu gençlerimiz o işlere başvuruyorlar, 1 yıl boyunca STK'da çalışıyor, iş deneyimi oluyor, yani biz kapıyı açmış ve itmiş oluyoruz.

Bunların yanında biz bu gençlerimize 200 küsür saat 21. yüzyıl becerileri eğitimleri veriyoruz; bu Dünya Ekonomik Forumu'nun kabul ettiği bu dersleri 200 saat veriyoruz, İngilizce kurslarına yolluyoruz, bütün gençlerimizin Mentor'ları var ve toplum liderleri ile de biraraya getiriyoruz.

Bizden çıkan gençlerin %50'si o girdiği STK'da kalıyor, %50'si Özel Sektör'de kalıyor.

Bizim İş Dünyası ile beraber daha sıkı çalışıyor olmamız lazım; İnsan Kaynakları havuzunu geniş tutacaksın, Arz ve Talebi daha iyi değerlendireceksin. Ekim ve Kasım ayında da şimdi 2018 mezunlarımızı yollayacağız..

Şimdi dedik 2017 işsizlik oranımız %34 Türkiye genelinde, bizim ise "Esas Sosyal" olarak 2017 işsizlik oranımız %3 ve bu çocukların %97'si program bittikten 2 ay sonra işlerindeydiler.

Şimdi 2019 yılında Özel Sektör sponsorlarını alıyor olacağız içeri..



Başvuru süreci nasıl ilerliyor misal Güneydoğu Anadolu Bölge'mizden bir Üniversite öğrencisi size nasıl başvuracak?



Emine Sabancı Kamışlı: Bir kere "ilkfırsat.org"tan girip 5 Eylül'de başvuru süremiz başlıyor, ordan başvurusunu yapacak, 2.5 ortalaması olması lazım, tayin edilen Üniversiteler'den olması lazım, 25 yaşını doldurmamış olması lazım, kadın-erkek gözetmiyoruz tabi ben bir İşkadını olarak pozitif ayrımcılığın yapılmasını istiyorum, biz burda pozitif ayrımcılık yapmıyoruz çünkü TÜİK 2017 verilerine göre bu %34 oranının içindeki kadın oranı %41, ve bakıyoruz gelen başvurularda %67-70 oranında zaten kadınlar..ve bu yüzden bizim ayrım yapmamıza gerek yok.



Genç Girişimcilik açısından gençlere hangi tavsiyelerde bulunursunuz?



Emine Sabancı Kamışlı: Bu jenerasyon bizlerden çok daha farklı bir kere daha zekiler, daha cesurlar ama daha az mesuliyet alıyorlar. Burda salt hedefimiz istihdam sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak.

Özel sektör, hayır yapma şeklini modern Dünya'ya adapte etme durumunda..yani sen 1000 kişiye verme 660 kişiye ver, ama ölçülebilir ve sürdürülebilir bir başarı olsun. Hayırseverlik ruhumuzu ölçülebilir seviyelere taşımak zorundayız.

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