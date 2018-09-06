Emine Sabancı Kamışlı
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Emine Sabancı Kamışlı Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Bloomberg HT'de yayınlanan Üst Düzey programında, Esas Sosyal Yönetim Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, Arzu Maliki'nin sorularını yanıtladı

06.09.2018 - 16:04 | Güncelleme:

Esas Sosyal Yönetim Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı'nın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Esas Sosyal'i nasıl kurmaya karar verdiniz? Bize anlatır mısınız..

Emine Sabancı Kamışlı: Esas ailesi olarak 2000 yılında yola çıkmıştık; 2015 yılına geldiğimizde bizim koyduğumuz yenilikçi yaklaşım ve hareket tarzı oturdu. Holding ve diğer şirketlerimiz oturdu artık bizim sosyal alana da el atma zamanımız geldi dedik. 15'inci senemizde, biz dedik ki, biz istihdam yaratan bir bünyeyiz, yenilikçiyiz, adiliz ve paylaşımcıyız. Biz bunu istihdama yönelik bir alana taşıyalım "Esas Sosyal"i. İstihdamda ne kadar sorun ararsanız var, bizim için en önemli şey ne gençlik, ve genç istihdama bakınca dedik ki biz bu alanda olmalıyız. "Esas Sosyal"i kurduk, kurucularımız arasında aile üyelerimiz var, bunlar bu projeye 20 milyon TL taahhüt etmiş durumda, danışma kurulumuz ve profesyonel ekibimiz var, ilk projemiz olarakta "İlk Fırsat"a odaklandık.

"İlk Fırsat"ı anlatalım, bu proje birçok kollara ayrılıyor, bu projede hedefleriniz neler?

Emine Sabancı Kamışlı: Şimdi biz İş Dünyası olarak yurtdışında Ülkemizi ve kendimizi pazarlarken hep dediğimiz şey coğrafi konumumuz ama bundan da önemlisi genç nüfusumuz. Hele ki bu genç nüfus eğitilmiş olursa, bu genç nüfus ileride hepimizin sigortası, geleceğimizin sigortası.
Ama nasıl sigortamız olabilir bu genç nüfusun umudu olursa çünkü umudu olan hayal kurabilir, hayali olan topluma katkıda bulunabilir. Umudu olması için bu yatırım yapılmış gencin iş bulabilmesi lazım. Dolayısıyla biz bir sürü araştırmalar yaptık ve şuna karar verdik; bizim odaklanmamız gereken yer Üniversite mezunları arasındaki işsizlik..Çünkü bir eğitim yatırımı yapıldı ve bu umutsuz olursa çok kötü..
TÜİK rakamlarına göre, Üniversite mezunları arasında 2017 yılı ortalaması %34 işsiz..ve bu sosyal de bir problem..
Ve bu ortamda tabi Fırsat Eşitsizlikleri ortaya çıktı; son 15 yılda ülkede 100'den fazla Üniversite açıldı ama bu Üniversiteler İnsan Kaynakçılar tarafından bilinmiyor ve bu yüzden bazı gençler mülakata bile çağrılmıyor. Biz diyoruz ki bu öğrenciler en az diğer çağırdığınız öğrenciler kadar iyi yeter ki fırsat tanınsın.
Sonra döndük STK'lara; dedik ki sizin extra bütçeniz olsa, hangi konumda bir iş pozisyonu açardınız, ve ilgi ve çeşitlilik çoktu. Ve dedik ki bu gençlerin herşeyini tüm ücretlerini biz size hibe olarak vereceğiz. Yani biz STK'lardan bütün iş pozisyonlarını alıyoruz, biz bunları gençlere duyuruyoruz "ilkfırsat.org"ta, Üniversite mezunu gençlerimiz o işlere başvuruyorlar, 1 yıl boyunca STK'da çalışıyor, iş deneyimi oluyor, yani biz kapıyı açmış ve itmiş oluyoruz.
Bunların yanında biz bu gençlerimize 200 küsür saat 21. yüzyıl becerileri eğitimleri veriyoruz; bu Dünya Ekonomik Forumu'nun kabul ettiği bu dersleri 200 saat veriyoruz, İngilizce kurslarına yolluyoruz, bütün gençlerimizin Mentor'ları var ve toplum liderleri ile de biraraya getiriyoruz.
Bizden çıkan gençlerin %50'si o girdiği STK'da kalıyor, %50'si Özel Sektör'de kalıyor.
Bizim İş Dünyası ile beraber daha sıkı çalışıyor olmamız lazım; İnsan Kaynakları havuzunu geniş tutacaksın, Arz ve Talebi daha iyi değerlendireceksin. Ekim ve Kasım ayında da şimdi 2018 mezunlarımızı yollayacağız..
Şimdi dedik 2017 işsizlik oranımız %34 Türkiye genelinde, bizim ise "Esas Sosyal" olarak 2017 işsizlik oranımız %3 ve bu çocukların %97'si program bittikten 2 ay sonra işlerindeydiler.
Şimdi 2019 yılında Özel Sektör sponsorlarını alıyor olacağız içeri..

Başvuru süreci nasıl ilerliyor misal Güneydoğu Anadolu Bölge'mizden bir Üniversite öğrencisi size nasıl başvuracak?

Emine Sabancı Kamışlı: Bir kere "ilkfırsat.org"tan girip 5 Eylül'de başvuru süremiz başlıyor, ordan başvurusunu yapacak, 2.5 ortalaması olması lazım, tayin edilen Üniversiteler'den olması lazım, 25 yaşını doldurmamış olması lazım, kadın-erkek gözetmiyoruz tabi ben bir İşkadını olarak pozitif ayrımcılığın yapılmasını istiyorum, biz burda pozitif ayrımcılık yapmıyoruz çünkü TÜİK 2017 verilerine göre bu %34 oranının içindeki kadın oranı %41, ve bakıyoruz gelen başvurularda %67-70 oranında zaten kadınlar..ve bu yüzden bizim ayrım yapmamıza gerek yok.

Genç Girişimcilik açısından gençlere hangi tavsiyelerde bulunursunuz?

Emine Sabancı Kamışlı: Bu jenerasyon bizlerden çok daha farklı bir kere daha zekiler, daha cesurlar ama daha az mesuliyet alıyorlar. Burda salt hedefimiz istihdam sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak.
Özel sektör, hayır yapma şeklini modern Dünya'ya adapte etme durumunda..yani sen 1000 kişiye verme 660 kişiye ver, ama ölçülebilir ve sürdürülebilir bir başarı olsun. Hayırseverlik ruhumuzu ölçülebilir seviyelere taşımak zorundayız.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.