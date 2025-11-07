Habertürk
        Emirates'den 20.6 milyar dolar gelir - İş-Yaşam Haberleri

Emirates'den 20.6 milyar dolar gelir

        Emirates'den 20.6 milyar dolar gelir

        Emirates Group, 2025-2026 mali yılının ilk yarısında vergi öncesi 12,2 milyar AED (3,3 milyar ABD Doları) kâr elde etti. Söz konusu dönemde grup geliri ise yüzde 4 artarak 75,4 milyar AED'ye (20,6 milyar ABD Doları) yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 12:37 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:37
        Emirates'den 20.6 milyar dolar gelir
        Emirates Group, 2025-26 mali yılının ilk yarısında vergi öncesi 12,2 milyar AED (3,3 milyar ABD doları) kâr açıklayarak şimdiye kadarki en yüksek yarıyıl finansal performansına ulaştı. Bu sonuç, grubun üst üste dördüncü kez yarıyıl bazında rekor kâr açıklamasını sağladı.

        Gelir vergisi sonrası Grup kârı 10,6 milyar AED (2,9 milyar ABD Doları) olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre %13 artış gösterdi. Grup, 21,1 milyar AED (5,7 milyar ABD Doları) tutarında FAVÖK (EBITDA)açıkladı. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 20,4 milyar AED’ye (5,6 milyar ABD Doları) göre %3’lük bir artış anlamına geliyor.

        REKLAM

        Grup geliri, 2025-2026 mali yılının ilk yarısında %4 artarak 75,4 milyar AED’ye (20,6 milyar ABD Doları) yükseldi. Emirates Group, 30 Eylül 2025 itibarıyla 56 milyar AED (15,2 milyar ABD Doları) ile şimdiye kadarki en yüksek nakit rezervini açıkladı (31 Mart 2025’te 53,4 milyar AED/14,5 milyar USD).

        "DÜNYANIN EN KÂRLI HAVAYOLU KONUMUNU KORUYORUZ"

        Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        Grubumuz bir kez daha olağanüstü bir performans sergileyerek geçen yılın yarıyıl sonuçlarını geride bıraktı ve 2025-2026 mali yılının ilk yarısında yeni bir rekor kâr elde etti. Emirates, bu dönemde de dünyanın en kârlı havayolu konumunu koruyor. Bu başarının temelinde, güçlü seyahat talebi ve müşterilerimizin Emirates’in ürün ve hizmetlerine yönelik artan tercihi yer alıyor. Emirates ve dnata, sunduğumuz deneyimi sürekli geliştirmek, operasyonlarımızı yenilik ve teknolojiyle güçlendirmek ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlayan çalışanlarımıza destek olmak için için milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Bu yaklaşım, kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. Elde ettiğimiz güçlü kârlılık, yatırımlarımızı sürdürmemize ve iş modelimizi büyütmemize olanak tanıyor. Bu büyüme, Dubai’nin yetenek, iş ve turizm açısından küresel çekim merkezi olma vizyonuyla da örtüşüyor” dedi.

        REKLAM

        Şeyh Ahmed, sözlerine şunları ekledi:

        Jeopolitik gelişmelere ve bazı pazarlardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen, dünya genelinde hava taşımacılığı ve seyahat hizmetlerine yönelik talep güçlü biçimde devam ediyor. Bu ivmenin 2025-2026 mali yılının geri kalanında da süreceğini öngörüyoruz. Yeni A350 uçaklarının filomuza katılması ve dnata’nın yeni tesislerinin devreye girmesiyle birlikte kapasitemizi artırarak gelirlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz.”

        Grup çalışan sayısı, 31 Mart 2025’e göre %3 artarak 30 Eylül 2025 itibarıyla 124.927 kişiye ulaştı. Emirates ve dnata, gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere işe alım süreçlerini sürdürmeye devam ediyor.

        Emirates, 2025-2026 mali yılının ilk yarısında Dubai merkezli operasyon ağı ve bağlantı seçeneklerini geliştirmeye devam etti. Bu dönemde havayolu Danang, Siem Reap, Shenzhen ve Hangzhou uçuşlarını başlatarak yeni destinasyonları ağına ekledi. 30 Eylül itibarıyla Emirates’in yolcu ve kargo ağı 81 ülke ve bölgede toplam 153 havalimanına ulaştı.

        REKLAM

        Havayolu, ağını güçlendirmek amacıyla Antananarivo, Johannesburg, Muscat, Roma, Riyad ve Taipei rotalarına 28 ek haftalık tarifeli uçuş ekledi. Ayrıca, müşterilerine daha fazla bağlantı imkânı sunmak için Emirates, bu dönemde Air Seychelles, Condor ve Aurigny ile yeni kod paylaşımı ve ortak uçuş anlaşmaları imzaladı.

        1 Nisan – 30 Eylül tarihleri arasında Emirates filosuna 5 yeni A350 uçak katıldı. Bu teslimatlar, Business Class ve Premium Economy kapasitesinin artırılmasına katkı sağladı. Aynı dönemde, 5 milyar ABD doları değerindeki kabin yenileme programı kapsamında 23 uçak (6 A380 ve 17 Boeing 777) tamamen yenilendi. Bu sayede Emirates, Premium Economy dâhil olmak üzere en yeni kabin ürünlerini daha fazla pazara sunabildi. 30 Eylül itibarıyla Emirates Premium Economy, Dubai ile 61 şehir arasında hizmet vermeye başladı.

        Yılın ilk altı ayında Emirates’in toplam kapasitesi, genişleyen operasyonlarla birlikte %5 artarak 31,3 milyar Arz Edilen Ton Kilometre (ATKM) seviyesine ulaştı. Yolcu kapasitesi (Arz Edilen Koltuk Kikometre - AKK) %5 artarken, taşınan yolcu trafiği (Ücretli Yolcu Kilometre - ÜYK) %4 yükseldi. Ortalama doluluk oranı ise %79,5 olarak gerçekleşti (geçen yıl aynı dönemde %80). 1 Nisan – 30 Eylül 2025 arasında Emirates, 27,8 milyon yolcu taşıyarak geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış kaydetti.

