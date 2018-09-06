Emirates'in Dubai-New York seferini yapan uçaktaki yolcular rahatsızlandı

Karantinaya alınan uçakta kabin ekibinin ayrılmasına izin verildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Emirates'in Dubai'den kalkan yolcu uçağı, bazı yolcuların rahatsızlanması üzerine varış noktası New York'taki JFK Havaalanı'nda karantinaya alındı.

Emirates, A380 tipi uçakta bulunan 10 kişinin rahatsızlandığını açıkladı. ABD basını ise onlarca kişinin durumdan etkilendiğini bildirdi.

https://twitter.com/emirates/status/1037344121139195905

Yolcuların gıda zehirlenmesi sonucunda rahatsızlanmış olabilecekleri düşünülüyor.

Dubai'den kalkan 203 sefer sayılı uçak New York'a TSİ 16:10'da iniş yaptı. Pilotun kuleye bazı yolcularda öksürük ve yüksek ateş gibi rahatsızlıkların baş gösterdiğini bildirmesinin ardından havaalanında önlemler alındı.

Uçak karantinaya alınırken, ambulans ve polis de hazır bekletiliyor.

Emirates, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, hasta yolculara müdahale edildiğini ve rahatsızlık hissetmeyenlerin ise kısa bir süre içinde uçaktan ayrılmalarına izin verileceğini belirtti.

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