Emirhan Topçu'dan derbi öncesi taraftara mesaj

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Emirhan Topçu, katıldığı bir Youtube programında taraftarlara Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj gönderdi.

Beşiktaş’a transferinin ardından milli takım hayalinin gerçekleştiğini belirten Emirhan, "Milli takım benim en büyük hayalimdi, gerçekleşti. Beşiktaş’a geldikten sonra gerçekleşti, çok mutluyum. Orada da güzel başarılara imza atmak istiyorum. Montella, milli takımda formayı kim hak ederse onun kadroya gireceğini söyledi. Ben de forma şansı bulacağımı düşünüyorum. Zaten bulursam formayı bir daha bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.