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HaberlerEmlakEmlak danışmanları yeni dönemde dijital gayrimenkul okuryazarı oluyor
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Dijital gayrimenkul okuryazarlığı dönemi

Gayrimenkul ticaretiyle uğraşan kişilere getirilen zorunlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek. Gayrimenkul sektörünün en kapsamlı veri havuzunu yöneten GABORAS, yoğun şekilde devam eden Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı (DGO) ve Yerel Ağ programlarıyla emlak danışmanlarını yeni döneme ve menkulleşme atağına hazırlıyor

dijital gayrimenkul okuryazarı
HABERTURK.COM

GABORAS açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve gayrimenkul ticaretine aracılık yapanlara zorunlu hale getirilen "Mesleki Yeterlilik Belgesi" 1 Eylül tarihi itibariyle hayata geçecek. Gayrimenkul sektörünün ticaret platformu GABORAS, yeni dönemde başlattığı ‘Yerel Ağ’ ve ‘Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı’ programları, yapay zeka destekli büyük veri yönetimi, çapraz sorgulama ve teknik analiz anlatımları, veri doğrulama (DAV) ile sektörel deneyim paylaşım uygulamalarını başlattı.

PROGRAMLAR NE KATACAK?

Güncel piyasa analizleri, likiditasyon skorları, takas ticaretinde il döngü hızları, güvenli ticaret, parsel bazlı gerçekleşen satış işlemleri, toplu değer harita araçlarının kullanımı, değer haritaları üzerinden bölgesel analizler, yasallık ve hakkaniyet çizgisi, fiyat aralığı, gibi pek çok konu başlığının ücretsiz olarak aktarıldığı Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı programı gayrimenkul sektörü ile ilgilenen herkese dijital bir dünya sunuyor.

Yerel Ağ ile ise kariyerine dijital gayrimenkul okuryazarı olarak devam eden emlak danışmanlarına ulusal ve uluslararası ağ entegrasyon imkanı ve güvenli alım-satım ticareti deneyimi sunmayı hedefleniyor. Emlak danışmanları GOS Yerel Ağ Platformlarıyla gayrimenkul yatırımcı nitelikli portföy havuzundan faydalanarak yereldeki iş gücünü global ortamdaki yatırım fırsatları ile değerlendirebilecek.

"HAKKANİYET VE TİCARETTE GÜVEN ESAS OLMALI"

Emlak Yetki Belgesi ile ilgili görüşlerini paylaşan GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, “Ticarette hakkaniyet ve güven esas olmal‎, güveni ve sürdürülebilirliًi sarsacak hiçbir olumsuzluk olmamal‎. Hizmet arz ‏ekli ile deًer saptamas‎nda asgari ko‏ullar ve üst deًil taban fiyat s‎n‎r‎n‎n konmas‎ yararl‎. Detayl‎ i‏lem derinliًi ve hizmet bile‏enleri bilinmeden üst s‎n‎r belirlenmesi isabetli olmayacakt‎r. Gayrimenkul sektِrünün düzensiz yap‎s‎n‎ ortadan kald‎racak güveni tesis edecek ta‏‎nmaz ticaretinde borsala‏maya gidecek her türlü ad‎m‎n sonuna kadar destekçisiyiz” dedi.

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