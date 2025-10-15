Faiz veya peşinat yok: Emlak Konut'un Yeni Yuvam Modeli nedir, hangi konut projelerinde geçerli?
Emlak Konut GYO, Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yeni Yuvam Modeli" ile vatandaşlara faizsiz, peşinatsız ve kefilsiz olarak konut sahibi olma imkânı sunuyor. Türkiye'de kamu eliyle uygulanan ilk tasarruf finansman sistemi olma özelliğini taşıyan bu model, çekiliş veya teslimat bekleme süresi olmadan doğrudan Emlak Konut projelerinden ev almayı mümkün kılıyor. Model, İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir'deki 23 projede uygulanıyor. Peki, Yeni Yuvam Modeli hangi projelerde geçerli?
Emlak Konut GYO, Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle geliştirdiği “Yeni Yuvam Modeli” kapsamında, vatandaşlara erişilebilir ve güvenli bir şekilde ev sahibi olma imkânı sağlıyor. Faiz, peşinat, kefil ya da ara ödeme gerektirmeyen bu yeni finansman modelinde 60 aya varan vade seçenekleri ile Emlak Konut projelerinden birinden ev sahibi olunabiliyor. Peki, sistem nasıl çalışıyor, ödeme planı nasıl?
YENİ YUVAM MODELİ TASARRUF FİNANSMANI NEDİR?
Emlak Konut GYO geliştirdiği ‘Yeni Yuvam Modeli’ ile tasarruf finansman modeli kapsamında, diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkanı sağlıyor.
Bu sistem ile ev sahibi olmak isteyenler; teslimat süresi beklemeden, faiz, kefil, peşinat ve ara ödeme olmadan ev sahibi olabiliyor ayrıca sistem kapsamında 60 aya varan taksit yapılıyor.
YENİ YUVAM MODELİ HANGİ KONUT PROJELERİNDE GEÇERLİ?
‘Yeni Yuvam Modeli’, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 projesinde uygulanıyor. Bu modelde; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşlara sunuluyor.
YENİ YUVAM MODELİ ÖRNEK ÖDEME PLANI
‘Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli’ kapsamında 6 milyon TL değerindeki bir daire için ödeme planı:
İlk 30 ay: Emlak Konut ve Tasarruf Finansmanı Şirketi’ne aylık toplam 150 bin TL ödeme,
Son 30 ay: Yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme.
Toplam 60 ay vadeli bu plan, ev sahibi olmak isteyenlere faiz, peşinat ve ara ödeme yapmadan, teslimat süresi beklemeden konut sahibi olma imkânı sunuyor.
YENİ YUVAM MODELİNE NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?
Ev sahibi olmak isteyenler, Emlak Konut Genel Merkezi’ne veya ‘Yeni Yuvam Modeli’ne katılan projelerin satış ofislerine giderek başvuruda bulunabilir.
Detaylı bilgi almak isteyenler ise emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.