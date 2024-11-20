Emlak vergisi son ödeme günü ve tarihi 2. Taksitler için gündeme geldi. Emlak vergisi ödemeleri yılda iki taksit halinde ödeniyor. Kasım ayının son günlerine girilirken honut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri araştırmalarına hız kazandırdı. Vergiye tabii olan gayrimenkulün değeri takdir komisyonu denilen kanunda belirlenmiş bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu değer üzerinden de çeşitli oranlarda vergi ödenmesi gerekiyor. Peki, 2024 emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak, taksitler nereye ödenecek?