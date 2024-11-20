Emlak vergisi son ödeme günü 2024: Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek, taksitler nereye yatırılacak?
Emlak vergisi son ödeme tarihi Aralık ayına sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri, birinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar yatırmışlardı. Yılın 2. emlak vergisi taksit ödemeleri için verilen sürenin de sonuna yaklaşıldı. Belirlenen tarihe kadar verginin ödenmemesi durumunda aylık yüzde 4,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Peki, 2024 Emlak vergisi 2. taksitler ne zaman ödenecek, taksitler nereye yatırılacak?
Emlak vergisi son ödeme günü ve tarihi 2. Taksitler için gündeme geldi. Emlak vergisi ödemeleri yılda iki taksit halinde ödeniyor. Kasım ayının son günlerine girilirken honut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri araştırmalarına hız kazandırdı. Vergiye tabii olan gayrimenkulün değeri takdir komisyonu denilen kanunda belirlenmiş bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu değer üzerinden de çeşitli oranlarda vergi ödenmesi gerekiyor. Peki, 2024 emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak, taksitler nereye ödenecek?
2024 EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2024 tarihinde başladı ve 30 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.
Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebiliyor.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREYE YATIRILACAK?
Ödeme kanalları çeşitlilik gösteriyor.
Emlak vergisi ödemeleri, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden ya da belediyelerin internet sitelerinden yapılabiliyor.
Ayrıca e-Devlet ekranı ile entegrasyonu bulunan belediyeler, emlak vergisi ödemelerini e-Devlet üzerinden de kabul ediyor.
Bu entegrasyonun olmaması ve belediye internet sitesi üzerinden ödeme yapılmaması halinde ise belediyeye doğrudan gidilerek ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca ödemeler veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.
KİMLER VERGİ ÖDEYECEK?
Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.
Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak.