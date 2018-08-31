Emmen - De Graafschap karşılaşma önü

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Emmen, 31 Ağustos 2018 Cuma günü De Graafschap takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 3 puanlı Emmen 16. sırada bulunuyor, De Graafschap 3 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Emmen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. De Graafschap, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Emmen galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, De Graafschap galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Emmen son hafta oynanan Jong Utrecht maçında 0-0 berabere kaldı.

De Graafschap ise Jong AZ karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Emmen, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

De Graafschap, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. De Graafschap, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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