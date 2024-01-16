Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısından böyle geçildi
75. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Los Angeles'da düzenlenen törende ödüller kadar kırmızı halı görünümleri de ilgi gördü. İşte görünümlerden bazıları...
Giriş: 16.01.2024 - 09:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:21
1
Camila Morrone
2
Jessica Chastain
3
Selena Gomez
4
Katherine Heigl
5
Riley Keough ve Priscilla Presley
6
Pedro Pascal ve Lux Pascal
7
Suki Waterhouse
8
Ali Wong
9
Sarah Snook
10
Jenna Ortega
11
Elizabeth Debicki
12
Meghann Fahy