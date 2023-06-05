Emniyet kemeri takmayan sürücü camdan fırladı

İHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki kazada, emniyet kemerini takmayan sürücü aracın camından fırladı.

Kaza, Basın Ekspres Yolu Çobançeşme kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle emniyet kemeri takılı olmayan sürücü yola fırladı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemede sürücünün emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü.

Kaza nedeni ile trafik polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekici ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayı görüp yardıma koşan Şehmus Altunkılıç, "Kazayı ilk gördüğümde sürücü aracın camından yola fırlıyordu. Ben koşarak gidip ilk yardım yaptım. Kafasında yarıklar vardı. Bacağında ve kolunda da sıkıntı vardı. Bariyere vurup camdan fırladığını gördüm. Bilinci açıktı" dedi.