Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Emniyet'ten 'kimyasal gaz iddiasına' yanıt | Son dakika haberleri

        Emniyet'ten 'kimyasal gaz iddiasına' yanıt

        EGM'den yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliğinin 15 Nisan'da suç uydurma ve dezenformasyon ürünü iddialarla şikayette bulunduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet'ten 'kimyasal gaz iddiasına' yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şikayete bahis iddiaların, mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu savunulan açıklamada, "Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır. Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, teşkilatın envanterinde bulunan göz yaşartıcı gazların, iddialarda ileri sürüldüğü gibi yasaklanmış kimyasal gazlardan olmadığı, 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmayan, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'de de kullanıldığı üzere Türkiye'de de toplumsal olayları denetim altında tutmak, kamu düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kullanılan malzemeler olduğu anlatıldı.

        REKLAM

        Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler esnasında yaşanan gözaltına alma iş ve işlemlerinin de yasal mevzuatı çerçevesinde yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Gözaltına alınan her şahsın girişi ve çıkışında verilen hekim raporları tutarlılık göstermektedir. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır. Sosyal medyada yer alan, CİMER ve 112'ye yapılan bildirimler titizlikle incelenmiştir. Gerçek olmayan, tamamen asılsız ithamlar ile kamuoyu nezdinde Bakanlığımızı ve Teşkilatımızı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı bir etki oluşturmaya çalışan şikayetin amacı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli ve yetkili olan Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz üst yöneticileri ile teşkilat mensuplarımızın açık hedef haline getirilmek istenmesidir. Vatandaşlarımızın yasalara uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanması konusunda Bakanlığımızca ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü tedbir ilgili birimlerimizce titizlikle alınmaktadır. Bu kapsamda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, kamu görevlilerini hedef gösteren, özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da kaza! Ölü ve yaralılar var
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Trump: Netanyahu ile görüştük
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler