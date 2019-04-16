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Emniyet ve jandarma suç örgütlerine göz açtırmıyor

İçişleri Bakanlığından, organize suç örgütlerine bu yıl düzenlenen 141 operasyonda 1608 şüphelinin yakalandığı, 630'unun tutuklandığı bildirildi. Emniyet ve jandarma birimleri geçen yıl da suç örgütlerine 332 operasyon düzenledi, 297 suç örgütü çökertildi. Geçen yıl yapılan operasyonlarda 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapılırken, bu kişilerden bin 810'u tutuklandı. Son iki yılda 5'i örgüt lideri olmak üzere toplam 10 yabancı uyruklu suç örgütü üyesi gözaltına alınarak ülkelerine iade edildi

Giriş: 16.04.2019 - 10:14 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın art arda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sayesinde organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

2018'DE 332 OPERASYON YAPILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine yönelik 332 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 47’si ulusal/bölgesel, 250’si yerel olmak üzere toplam 297 suç örgütü çökertilirken, 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı. Bunların  bin 810’u tutuklandı.  Emniyet ve Jandarmanın organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl yürüttüğü operasyonlarda bir önceki yıla göre artış yaşandı. Buna göre, 2018 yılında düzenlenen operasyonlar 2017 yılına göre yüzde 33 arttı.


2019’DA 630 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet ve Jandarma birimleri organize suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına bu yılda devam ediyor. 2019 yılında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine yönelik 1 Ocak/15 Nisan tarihleri arasında 141 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 608 şüpheli gözaltına alındı, gözaltına alınanlardan 630 şüpheli tutuklandı.
 
 2017'DE 1342 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM birimlerince organize suç örgütlerine yönelik 2017 yılında 249 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 3 bin 385 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan bin 342’si tutuklanmıştı. Yine 2016 yılında organize suç örgütlerine yönelik 124 operasyonda bin 629 şüpheli gözaltına alınırken,  bunlardan 670’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştı.


ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 2019 yılında (1 Ocak-15 Nisan tarihleri arasında) 151 tabanca, 32 kurusıkı, 150 av tüfeği, 10 bin 340 fişek, 2018 yılında; 474 tabanca, 141 kurusıkı tabanca,  325 av tüfeği, 23 bin 635 fişek, 2017 yılında 256 tabanca, 89 kurusıkı tabanca, 244 av tüfeği, 15 bin 544 fişek, 2016 yılında ise, 101 tabanca, 54 kurusıkı tabanca, 109 av tüfeği, 5 bin 278 fişek ele geçirildi.
 
YABANCI UYRUKLU SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ

Ayrıca son iki yılda yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Organize Suç Örgütlerine yönelik olarak polis işbirliği kapsamında ülkemizde yapılan operasyonlarda Balkan ülkeleri uyruklu 7, Kafkas ülkeleri uyruklu 3 olmak üzere 5’i örgüt lideri toplam 10 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak ülkelerine teslim edildi.

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