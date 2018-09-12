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Emniyette itirafçı olan FETÖ sanığı kaymakam, mahkemede ifadeleri reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen eski Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan, yargılandığı ilk duruşmada önceki ifadelerini kabul etmedi

12.09.2018 - 18:46 | Güncelleme: AA

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu yargılanan eski Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan ile avukatı katıldı. Şivgan, savunmasında, 22 Mayıs'ta gözaltına alındığını ve Samsun'a getirildiğini söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde yaklaşık 6 gün kaldığını belirten Şivgan, "Üzerimdeki manevi baskıya dayanamayarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak zorunda kaldım. Fakat ben herhangi bir şekilde FETÖ/PDY üyesi değilim." ifadesini kullandı.

Daha önce verdiği ifadeleri kabul etmeyen Şivgan, ByLock kullanmadığını ve FETÖ ile bağının olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, savunmanın ardından duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınan Şivgan'ın Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Şivgan'ın emniyette verdiği ifadede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirttiği anlatılan iddianamede, sanığın kaymakamlık sınavına hazırlanma çalışma evleri ve kaymakamlık mesleğine girdikten sonra örgüt içinde bulunması hakkında bilgiler verdiği aktarıldı.

İddianamede o dönemde Ankara'ya giderek kaymakamlık sınavına başvurduğunu belirten Şivgan, parası kalmadığı için orada FETÖ mensubu Yasin Bey adında biriyle görüştüğünü ifade etti. Şivgan, örgütle bağlantılarına ilişkin de şu beyanlarda bulundu:

"Kendisine zor durumda olduğumu, bir liramın bile kalmadığını, bir an evvel işe başlamam gerektiğimi söyledim. Bana, 'Seni iyi araştırdım, sen daha güzel bir pozisyon kazanabilirsin. Sana masraf ettirmeyeceğim, bir yere yerleştireceğim' dedi. Beni bir eve götürdü. Bu ev özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültesinden mezun olmuş öğrencilerin ders çalışması için oluşturulan bir evdi. 2006 yılında KPSS'ye girdim. İlk etapta Sayıştay birinci yazılı sınav ve kaymakamlık sınavını kazandım. 2006 yılı kasım ayı ortalarında kaymakamlık mülakatına çağrıldım. Bunun üzerine referans aramaya başladım. Babam örgütle alakası olmayan H.K'ye ismimi verdi. Kaymakam olma sürecinde yoğun olarak derslere çalışmam ve H.K'nin etkisi olduğunu zannediyorum."

Görev yaptığı yerlerde örgüt üyeleriyle kaymakamlık ve vali yardımcıları konutlarında toplandıklarını bildiren Şivgan, şunları kaydetti:

"Örgüt imamı ve abileri sohbet yapardı. Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyorlardı. Vaazlarına ait CD'ler izletiliyordu. Hizmet hareketinden övgüyle bahsederek yapılanmaya karşı duygularımızı bir nevi canlı tutuyorlardı. Kural olarak himmet miktarını yüzde 10 ve yüzde 5 olarak belirlediler. Maddi durumum iyi olmadığı için vermediğim aylar oluyordu. Himmeti bizden sorumlu yapılanma mensubuna veriyordum."

İddianamede Şivgan hakkında ifadesine yer verilen ve başka bir dava kapsamında hakkında soruşturma bulunan Ali A. ise sanık ile Uludere Kaymakamı olarak atandığında irtibata geçtiklerini anlatarak, "Güvenlik şartlarından dolayı toplantılara gelip gitmesi zor olduğundan ona da ByLock yüklü tablet teslim ettim. 2014-2016 yıllarında 2-3 defa görüşebilme imkanımız oldu. ByLock kullanıcısıdır." bilgisine yer verildi.

 

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