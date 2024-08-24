Emojiler kimilerine göre iletişimi köreltiyor, kimilerine göre duyguları pekiştiriyor

Bazılarına göre emojiler kelimelerin anlamlarını kuvvetlendirip aktarılmak istenen duygu ve düşüncelerin akışına destek oluyor. Başka bir kesim ise emoji kullanımının okuma-yazma ve dil becerilerini olumsuz etkilediğini düşünüyor.

Emojiler, yazılı iletişimde anlatılmak istenen duygu ve düşüncelerin pekiştirilmesine yardımcı olurken kendine özgü bir dil oluşturuyor. Sosyal mecralarda birbirleriyle iletişim kuran insanlar emojileri sadece ifade maksatlı değil, aynı zamanda kendilerini tanımlamak için de kullanıyor.

Emojiler, kişiler arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkilediği gibi olumsuz yönde de etkileyebiliyor. Sosyal medya platformlarında yapılan emojili paylaşımlar mutluluk ve iyilik halinin ifadesi olarak yorumlanırken emoji kullanmadan yapılan paylaşımlar mutsuzluk ifadesi olarak algılanabiliyor.

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Emojileri yoğun kullananlar, gerçek dünyaya ve gündelik yaşantısına özgü sembolleri yeni medya teknolojileriyle birleştirerek yeni bir gerçeklik üretiyor.

İletişimde emojilerin sözsüz iletişim unsurları olan jest ve mimiklerin görevini üstlenmesi, söz ya da yazı olmadan tek başına bir kelime ya da hikaye anlamına gelmesi, yakın gelecekte sadece emojilerin kullanılacağı bir iletişim biçiminin ortaya çıkması endişesine yol açıyor.

Luvi Alfabesi (Antakya Arkeoloji Müzesi)

Tarihi süreçte insanlar iletişimi sadece sözlü olarak değil, farklı şekillerde gerçekleştirdi. Duvar resmi olarak ortaya çıkan sonra da duvar yazılarına dönüşen çizimler, insanlık tarihinin eski iletişim biçimlerinden olarak öne çıkıyor.

Antik çağlarda hiyerogliflere dönüşen duvar resimleri, bitkiden yapılan kağıda benzer papirüsün icadıyla taşınabilir hale geldi.

Bu sayede bilgi aktarımı ve depolaması da kolaylaştı. Sonrasında matbaanın icadıyla bilgi, herkesin her an ulaşabileceği bir olguya dönüştü.

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"EMOJİ KULLANIMI HİYEROGLİFLERE DÖNÜŞ"

Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan Üniversitesi Germen Filolojisi Bölüm Başkanı Profesör Rusudan Makhachashvili, insanların emoji kullanmasını "hiyerogliflere dönüş" olarak yorumlayanlardan...

Yazı dilinin resimlerle başladığını hatırlatan Makhachashvili, hiyerogliflerin insanların "dünya hakkında söylemek istediklerini ifade etme yöntemi" olduğunu vurguladı.

Bir olayı çizerek anlatmanın kelimelerle anlatmaktan daha kolay olduğunu savunan Makhachashvili, "Yazı dili esasen uygarlığın lüksüdür" dedi.

Profesör Makhachashvili, dünyanın çok hızlı değiştiğini ve geliştiğini ifade ederek insanların emoji kullanmalarını hiyerogliflere dönüş olarak değerlendirdi.

Makhachashvili, sosyal medyada hızlı bilgi tüketiminin artması ve kelimeler yerine emojilerin kullanılmasının özellikle yeni kuşağın okuma-yazma alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediği konusuna ilişkin ise şunları söyledi:

"Okumayı ya da kelimeleri kullanmayı bırakmış gibi görünüyorlar ama aslında öyle değil. Karmaşık kavramları kendilerine uygun yollarla ifade ediyorlar. Belki de sözcükleri kullanmalarına kıyasla bunu daha yaratıcı bir şekilde yapıyorlar."

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