Emrah: 50 yaşına geldim, yorgunluğum var

Şarkıcı Emrah ve eşi Sibel Erdoğan, önceki akşam oyuncu sevgililer Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz ile birlikte buluştu. Daha önce ‘Aşk ve Mavi’ dizisinde birlikte oynayan Emrah ve Cüneyt Mete, bol bol sohbet edip hasret giderdi