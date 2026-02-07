Habertürk
        Haberler Magazin Emrah: Hukuki süreci başlatacağım

        Emrah: Hukuki süreci başlatacağım

        Şarkıcı Emrah, çocukları Eleysa ve Elyasa ile yer aldığı fotoğraflarına yapılan hareket içerikli yorumlara tepki gösterdi. Emrah, o yorumlar hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı

        Giriş: 07.02.2026 - 14:33 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:33
        "Hukuki süreci başlatacağım"
        Emrah'ın, 2014 - 2022 arasında evli kaldığı Sibel Kirer'den Elaysa ve Elyasa adında iki çocuğu dünyaya geldi.

        Emrah, oğlunun yaş gününü kutladığı fotoğrafına; "Canım oğlum doğum günün kutlu olsun. Ve 11 yaşındasın artık… Allah'ım seni nazarlardan korusun" notunu düştü.

        Emrah, kızı Eleysa'nın yaş günü için de bir paylaşımda bulundu.

        Emrah; "Benim güzel kızım, bu şarkı ile sana olan sevgimi dile getirmeye çalıştım. Hayatımın en büyük mucizesi, kalbimin en kıymetlisi Eleysam. Bugün 9 yaşına girdin. Senin baban olmak hayatımın en güzel hediyesi. Gözlerinin içindeki ışık, gülüşündeki saflık ve kalbindeki güzellik bana her gün yeniden yaşam sevinci veriyor. Sen benim yüreğimin içi, en büyük mutluluğum, en derin aşkım ve hayattaki en değerli hazinemsin. Her adımında yanında olmaktan, seni koruyup sevgiyle büyütmekten gurur duyuyorum. İyi ki doğdun meleğim. Hayatım seninle anlam buldu. Nice güzel yaşların olsun, hep sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu kal. Babasının biricik prensesi. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum" dedi.

        Emrah'ın, Ebru Çolak ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Tayfun Erdoğan 33 yaşında.
        Emrah'ın fotoğraflarının altına, başlarda kabul etmediği ve uzun yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan ile ilgili de olmak üzere binlerce yorum yapıldı. Emrah, hakaret içerikli yorumlara kayıtsız kalmayarak şikâyetçi olacağını duyurdu.

        "AVUKATLARIM TEK TEK İNCELEYECEK"

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Dünya bir yana, evlatlarım bir yanadır. Onlar benim her şeyimdir. Hayatımın anlamlarıdır, gözümün nurudur ikisi de. Canımın içidirler. Kalbimdir yavrularım. Elyesam ve Eleysam hayatımın en vazgeçilmez değerleridir. Çocuklarım benim kırmızı çizgimdir. Çocuklarımla ilgili yaptığım paylaşımların altına hadsizce, terbiyesizce yapılan ve hakaret içeren yorumları avukatıma ileterek hukuki süreci en kısa sürede başlatacağımı kamuoyuna bildirmek isterim. Ve ben, evlatlarını canını verecek kadar seven bir babayım. Hiç kimsenin çocuklarıma sosyal medya üzerinden hadsizce, terbiyesizce ve ahlaksızca yorumlar yapmasına izin vermeyeceğim. Avukatlarım tarafından tek tek incelenecektir ve hukuki süreç başlatılacaktır. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.

        #emrah
