Yapımcılığını TN Yapım Tanay Abbasoğlu’nun üstlendiği ‘Sevgili Komşum’ filmine İngilizce şarkı! 19 Ekim’de vizyona girecek ‘Sevgili Komşum’ için yepyeni İngilizce bir şarkı hazırlandı.

‘Hush Hush’ isimli şarkının sözleri Öykü Çelikin’e, müziği Ümit Önder’e, düzenlemesi ise Ümit Önder ve Ayşe Önder’e ait. Mikrofonu da filmin başrol oyuncularından Emre Altuğ aldı. 20 günlük bür çalışmanın ardından ortaya çıkan şarkının klibi de hazır.

HERKESİN ÇOK HOŞUNA GİDECEK

Emre Altuğ klip çekimleri sırasında “Daha önce, bir Türk filmine yabancı bir şarkı yapıldı mı bilmiyorum. Güzel bir şarkı oldu, ben de şarkıya yakışır şekilde biraz farklı bir tavır ve edayla söyledim. Hem sinema sektörüne hem de bizim filmimize çok ayrı bir soluk getireceğini düşünüyorum. Bu filmde, bizim yaptığımız bir eserin olması beni daha çok heyecanlandırıyor. Herkesin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum” cümlelerini kurdu.

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