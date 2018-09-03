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Maçın ilk yarısının bitiminde Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden ve tribünlerdeki taraftarlarla tartışan Emre Belözoğlu, tribünde kendisine küfrettiklerini iddia ettiği taraftarları işaret ederek tellere doğru hareketlendi.