Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: Defansif anlamda sıkıntılarımız var - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Defansif anlamda sıkıntılarımız var

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 4-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının elinden gelen yaptığını söyleyen Belözoğlu, "Defansif anlamda sıkıntıları olan bir takımız. Bu takımdaki oyunculara karşı çok daha yakın durmanız gerekiyor. Bunlara çalıştık ama yapamadık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Defansif anlamda sıkıntılarımız var"
        ABONE OL

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının ardından konuştu.

        Emre Belözoğlu, "Oyuncular elinden geleni yaptı. Gole kadar çalıştığımız Galatasaray vardı. Üzüldüğüm taraf, geldiğimizden beri Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası, Galatasaray karşısında golden sonraki süreç... Bugüne kadar 40-45 antrenman yaptık, bunların 30 tanesi defansif antrenmanlar. Defansif anlamda sıkıntıları olan bir takımız. Bu takımdaki oyunculara karşı çok daha yakın durmanız gerekiyor. Bunlara çalıştık ama yapamadık. Futbolda bunlar var. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar, kupalar... Bizim de kaderimizde bu süreçleri yönetmek var. Zorlandığımız kısımlar bunlar. Onun dışında kendi güçlerince elinden geleni yapmaya çalıştı oyuncular. Geldiğimden bu yana Fenerbahçe maçının 30 dakikası, Galatasaray maçında golden sonraki süreç dışında kendi takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı." dedi.

        "BİR AN ÖNCE ARKA BLOKTAN UZAKLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

        Belözoğlu, "Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim. Oyuncu eksikliğinden şikayet edemem. Göreve bu şekilde geldik, şikayet edecek teknik adam da değilim. Birebirde yapmamız gereken çok daha net bir duruştu. Oyuncular bunu yapmaya çalıştılar ama onlara bu fırsatı verdiğinizde yetenekli oyuncuları var Galatasaray'ın. Çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Bizim bir an önce arka bloktan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz gücümüz var. Bunu da yapmak adına yolumuza tekrar başlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Şükrü Genç tutuklandı
        Şükrü Genç tutuklandı
        2025'in ilk dolunayı
        2025'in ilk dolunayı
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        "37 bin hekim dışı personel alacağız"
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...