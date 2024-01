Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye geri döneceğim

6 Şurada Paylaş!









"NEYİ UNUTMAYACAĞIM BEN?"

"Yıllar öncesinde verdiğim röportajın verildiği tarih şampiyonluğu kaybettiğimiz maçın hemen 4 gün sonrasıydı. O maçın da bir yorgunluğu ve yaşamış olduğumuz sıcak bir anı vardı. Ben de onu söylediğim için daha sonrasında üzüldüğüm bir süreç olmuştu. "Unutmayacağım" derken neyi unutmayacağım, ne yaptı da unutmayacağız yani insani olarak baktığında o an verilmiş bir röportaj sanki 10 sene sonraya taşındığında ben hala unutmuyormuşum gibi bir algı oluştu. Ne yazık ki söylemiş olduklarınızın esiri olabiliyorsunuz. Ondan sonra yapmış olduğum röportajda da söylemişim 15 tane maçıma atanmış benim hem sportif direktörken hem hocalık yaparken, futbolculuk yaparken. Hiçbirinde böyle bir duygu hissetmedim hani o maçta dahil olmak üzere bunu hissetmedim. 4. hakemle o maç içinde yapmış olduğumuz konuşmalarda artık şakaya vurur gibi konuşuyordum yani kırmızıyı gösterdi bence çok kötü bir maç yönetti falan ama artık onu öyle görmüyorum onun da bu işin içinde samimice işini yapmaya gayret eden bir teknik adam gibi bir futbolcu gibi onun bir parçası olarak görüyorum hakemi de. Artık hakemlerin yapmış olduğu hatalardan beslenen bir Türk futbolu var ama ben o yapıda olan birisi değilim bu işin içindeki aktörlerden birisi değilim hakemin hatasının da olabileceğini öngörebilen sonuçta insanın olduğu yerde bunun olabileceğine inanan birisiyim fakat üzerine basayım bu röportajı ona kim yaptırdıysa hangi kulüp başkanı yaptırdıysa, MHK bugüne kadar bir hakeme röportaj müsaadesi etmezken daha olay bu kadar sıcakken nasıl o izinler alınabiliyorsa o kişiye gidip bu iletişim politikasının ne kadar yanlış olduğunu kendisini ne kadar zora soktuğunu iletebilir bence. Bu röportaj yapan kişi de dahil olmak üzere bence çok kötü yönetti süreci. Ben onun koridorlarda yaşamış olduğu sahanın içinde yaşamış olduğu sıkıntıyı birebir hisseden ve bundan çok üzülen birisi olarak samimice söylüyorum yapabileceğim her şeyi sahanın içine de gelerek koridorlarda da kendisine yaptım. Bu gelinen noktada kendisi ve ailesi adına çok üzgünüm ama o röportajı yaparken benim de bir ailem var benim de çocuklarım var beni de seven insanlar var bu ülkenin en bilinen gazetelerinden bir tanesinde baş sayfaya beni hedef koyabilecek bile rahatlıktaysa onun adına sadece üzülmeye devam ettiğimi söyleyebilirim başka hiçbir şey söylemem Halil hocayla alakalı."