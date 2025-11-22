Emre Bey: İzleyicileri birçok şey bekliyor

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi 'Rüya Gibi'de başarılı oyuncu Emre Bey, komiser Efe karakteriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Emre Bey, merakla beklenen 'Rüya Gibi’yi ilk kez anlattı.

Dizide hayatının merkezine; düzen, kanunlar ve adaleti almış idealist bir komiser olan Efe, Çiğdem’le (Ahsen Eroğlu) karşılaştığında ilk kez duygularıyla yüzleşiyor. Heyecanlı olduğunu belirten genç oyuncu diziyi şöyle anlatıyor: Aile sıcaklığında, benim çocukluğumda özlediğimiz mahalle kültürünü yansıtan bir dizi aynı zamanda vicdanlı, vicdansız insanların arasındaki kaosu göreceğimiz birçok şey izleyiciyi bekliyor.

İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir’le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan dizinin başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar yer alıyor.