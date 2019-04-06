U16 Milli Takımı 01-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, Polonya'da düzenlenen turnuvada Milli Takım forması giyen İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç yeteneği Emre Demir 3 maçta 2 asist yaptı. Emre Demir, 1-1 biten Kolombiya maçından sonra en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü.

Emre Demir, turnuva boyunca sergilediği performans ile takdir topladı.