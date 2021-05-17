İlk fragman yayınlandı

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2018'de gösterime giren ve başrolünde Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı 'Kar' ile çıkış yapan Emre Erdoğdu'nun bu kez siyah beyaz çektiği ikinci filmi 'Beni Sevenler Listesi'nin kadrosunda Halil Babür, Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Şungar,Sermet Yeşil, Sinan Arslan, Nazlı Bulum, Aykut Akdere, Cem Uslu, Süreyya Güzel, Onur Ünlü ve Can Evrenol yer alıyor.

Hazar Ergüçlü'nün Tanay Abbasoğlu ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu Ödülü'nü kazanan filmin 40'ncı İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma kapsamında izleyiciyle buluşması planlanıyor.