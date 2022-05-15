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Emre Karayel: Babalık anlatılmaz bir duygu!

Gizem Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren Emre Karayel, geçtiğimiz ocak ayında oğlu Can Öcal'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Babalık, anlatılmaz bir duygu, ancak yaşanır. Bunun mutluluğunu tarif edemem" ifadelerini kullandı

Emre Karayel: Babalık anlatılmaz bir duygu!
'Babalık anlatılmaz bir duygu!'
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HABERTURK.COM

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında oyuncu Emre Karayel'i ağırladı. "El Değmemiş Aşk", "Düğüm Salonu", "Söz Vermiştin" ve "1 Erkek 1 Kadın" gibi projelerde rol alan oyuncu Emre Karayel, samimi açıklamalarda bulundu.

"BABA OLMANIN MUTLULUĞUNU TARİF EDEMEM"

2020'de 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturan ve 3 ay önce de oğulları Can Öcal'ı kucağına alan Karayel, baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

49 yaşındaki oyuncu, "Babalık, anlatılmaz bir duygu, ancak yaşanır. Bunun mutluluğunu tarif edemem." dedi.

"BİZİ SEVENLERİMİZ MOTİVE EDİYOR"

"Bir İstanbul Masalı" ve "Kurtlar Vadisi" dizilerinde peş peşe rol alan Emre Karayel, o dönemle ilgili şu ifadeleri kullandı:

O dönem Türkiye'de neredeyse hayat duruyordu. Bu diziler çok ciddi reytingler alıyordu ve İstanbul'a taşındıktan sonra İstiklal Caddesi'nde yürürken, sürekli kafalar dönmeye başlıyordu. Alışık olmadığım şeylerdi. Ama sonra alışıp, mesleğimizin bir parçası olduğunu öğrenince, işin güzel tarafı da bu oldu. Bu işin bize en büyük getirisi aslında maddi değil manevi. Elbette para kazanıyoruz. Ama o sevgisizlikten de çok korkuyoruz. Bizi motive eden dinamik ise sevenlerimiz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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