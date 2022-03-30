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Emre Karayel: Oğlumun saçları döküldü

Emre Karayel, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Can'ı kucağına alarak verdiği pozu Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, "Oğlumun saçları döküldü ama yeleleri duruyor hala... Belli ki babası gibi at sevdalısı olacak... Ense kebabı çok lezzetli!" ifadelerini kullandı

HABERTURK.COM
  • Emre Karayel: Oğlumun saçları döküldü

    "El Değmemiş Aşk", "Düğüm Salonu", "Söz Vermiştin" ve "1 Erkek 1 Kadın" gibi projelerde rol alan oyuncu Emre Karayel, 2020'de 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, 2 ay önce oğulları Can'ı kucaklarına aldı.
  • Emre Karayel: Oğlumun saçları döküldü

    "OĞLUMUN SAÇLARI DÖKÜLDÜ"

    İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki Karayel, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Yeni baba-oğul pozlarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Oğlumun saçları döküldü ama yeleleri duruyor hala... Belli ki babası gibi at sevdalısı olacak... Ense kebabı çok lezzetli! Oğlum Can..." şeklinde esprili bir not düştü. Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Emre Karayel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 4 binden fazla beğeni aldı.
  • Emre Karayel: Oğlumun saçları döküldü

    "ZAMANIN DURDUĞU AN!"

    Emre Karayel, 2 ay önce oğluyla bu fotoğrafını, "Zamanın durduğu an... 'Bebekler enerjinizi hissediyor' derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona, 'Babacığım yanındayız. Annen, baban seni çok seviyoruz. Korkma' diyorum, susuyor yeminle. Deneyin, bayılacaksınız." notuyla paylaşmıştı.
  • Emre Karayel: Oğlumun saçları döküldü

    "ÇOK MUTLUYUZ!"

    Karayel, daha önce eşi ve oğluyla hastane odasında çekilen fotoğraflarını da yayınlamıştı. Ünlü oyuncu, bu karelere, "Oğlumuz Can, sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz. Baba oldum ben!" notunu düşmüştü. Can'a Fenerbahçe forması giydirdiği görülen Karayel'in gönderisi kısa sürede 30 binden fazla beğeni almıştı. Kullanıcılar, oyuncunun paylaşımına nazar boncuğu emojileri yağdırmıştı.
  • Emre Karayel: Oğlumun saçları döküldü

    "UZUN YILLAR BEKLEDİK"

    Öte yandan çift, yaklaşık iki yıl önce aile üyeleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

    Karayel, düğün sonrası duygularını, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız." sözleriyle ifade etmişti.
  • Emre Karayel: Oğlumun saçları döküldü

    "EŞİMİN CANI DONDURMA ÇEKTİ"

    Ardından anne-baba olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren ikili, Bebek'te objektiflere yansımıştı.

    Karayel, "Her şey yolunda. Biraz hava almaya çıktık. Doğuma çok az kaldı. Eşimin canı dondurma çekti. Dondurma yedik." demişti.
  • Emre Karayel: Oğlumun saçları döküldü

    KARNI BURNUNDA POZ

    Geri sayıma başlayan Demirci, geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk kez sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını yayınlamıştı.

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