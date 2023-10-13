Emre Karayel: Olmayanlara tavsiye ederim

4 Şurada Paylaş!









"DÜNYANIN EN GÜZEL OLAYI"



Oyuncu, "Müthiş bir duygu, tarif edemem. Dünyanın en güzel olayı... Baba olmayanlara tavsiye ederim. Bir dakika bile düşünmesinler. Tabii ki zorlukları var ancak tatlı zorluklar bunlar. Mesala sabah saat 06.00'da "Baba" diye uyandırması zorluyor haliyle ama sağ olsun hanım genelde uykusuz kalıyor. Ben uyuyorum vallahi" şeklinde konuştu.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram