Emre Karayel: Olmayanlara tavsiye ederim
Geçtiğimiz yıl ocak ayında "Can" adını verdikleri bebeklerini kucağına alan Emre Karayel, gazetecilerle sohbet etti. Oyuncu, "Müthiş bir duygu, tarif edemem. Dünyanın en güzel olayı... Baba olmayanlara tavsiye ederim. Bir dakika bile düşünmesinler" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Karayel, eşi Gizem Demirci ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Otomobilini beklediği sırada basın mensuplarıyla sohbet eden Karayel, "Yaz çok güzel geçti. Hem çalıştık hem de tatil yaptık" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında "Can" adını verdikleri bebeklerini kucağına alan Emre Karayel, muhabirlerin "Baba olmak nasıl hissettiriyor size?" sorusuna yanıt verdi.
"DÜNYANIN EN GÜZEL OLAYI"
Oyuncu, "Müthiş bir duygu, tarif edemem. Dünyanın en güzel olayı... Baba olmayanlara tavsiye ederim. Bir dakika bile düşünmesinler. Tabii ki zorlukları var ancak tatlı zorluklar bunlar. Mesala sabah saat 06.00'da "Baba" diye uyandırması zorluyor haliyle ama sağ olsun hanım genelde uykusuz kalıyor. Ben uyuyorum vallahi" şeklinde konuştu.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram