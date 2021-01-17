İHA

Süper Lig’de Galatasaray’ı evinde 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ta maç sonunda Asbaşkan Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu hava şartlarında oynayan iki takımı da tebrik eden Kocadağ, “ Beşiktaş oyuncularını daha çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu, mutluyuz. Biz geçen sene itibariyle geldiğimiz yıldan beri başkanımız ve yönetim kurulu olarak zor şartlar altında mücadeleye giriştik. Geldiğimiz günden beri doğru işler yaptık. Bunun karşılığını bu sene daha çok almaya başladık. İlk yarı itibariyle 2 maç kaldı ama hem liderlik hem de bütün derbi maçlarını kazandık. Geçen sene şampiyon Başakşehir'i de yendik. Bu anlamda doğru işler yapıyoruz. Teknik heyetimizi, hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun” dedi.

"DOĞRU ŞARTLAR ALTINDA TRANSFER YAPTIK"

Sakat oyuncuların olduğunu belirten Kocadağ, “Bugün itibariyle Gökhan iyi şeyler yaptı. Adem Ljajic çok katkı veremedi ama sakatlığı geçti, yavaş yavaş dönüyoruz. Kadromuz genişliyor. Yapabilirsek bir şeyler yapacağız. Şartlar zor. Limit noktası var onu çözmeye çalışıyoruz. Kenarda bekleyen oyuncularımız var, onlarla yollarımızı ayırmaya çalışıyoruz. Biraz geç kaldık gibi oldu ama doğru şartlar altında transfer yaptık. Sahada oynanan top itibariyle doğru şeyler olduğu gözüküyor” ifadelerini kullandı.

"HASIC KONUSUNDA BERABER KARAR VERECEĞİZ"

Hasic’in kiralık gitme durumu hakkında açıklama yapan Emre Kocadağ, “Hasic bu sene itibariyle oynadığı maçlarda iyi şeyler yapıyor. Bizim de yatırım yaptığımız oyuncu. Beraber oturup karar vereceğiz. Oyuncunun gelişimi için oynaması gerekiyor. Kalması gerekirse kalıp, oynaması gerekirse gidecek” dedi.

"MANDZUKIC TEKLİFİMİZİ OLUMLU OLARAK GÖRMEDİ"

Mandzukic’in transferine değinen Kocadağ, “Biz oyunculara Beşiktaş gerçeklerini menfaatlerine uygun teklif yapıyoruz. Karşılığında bir karşılık bulursak yollar kesişiyor. Menfaatler uyuşmadığında bu transfer gerçekleşmiyor. Teklifi yapmıştık. Başka kulüpler de olabilir. Bizim teklifimizi olumlu olarak görmedi” şeklinde konuştu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sergen Yalçın ile ilgili sorulan soruya cevap veren Asbaşkan Kocadağ, “Hocamızla her zaman o noktada bir görüş ayrılığımız yok. Hocamızla istediğimiz zaman konuşuruz. Bizim konsantrasyonumuz başka. Sözleşme ile alakalı bir soru işareti yok” dedi.