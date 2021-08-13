Emre Olgun'dan 'Kara Yaz' 0:00 / 0:00

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Yönetmenliğini İlay Alpgiray' ın üstlendiği yaz atmosferine ve enerjisine uygun 'Kara Yaz' klibinin görselliği şarkının formuna hizmet ederken, Emre Olgun'un samimi halleri de izleyicisinin kalbine dokunacak.



Yakın zamanda yazdığı şarkıları Merve Özbey, Öykü Gürman gibi isimlerle paylaşan aynı zamanda Şehrazat, Buray ve Bahadır Tanırvermiş gibi başarılı isimlerin manevi olarak her zaman kendisine destek olduğu Emre Olgun'un bireysel sahne çalışmaları da devam ediyor.



Sanatçı, geçtiğimiz aylarda Bilge Nihan'ın seslendirdiği 'Canımdı' şarkısında söz yazarı ve besteci kimliği ile de yer aldı. Radyo ve televizyonların müzik listelerinde en üst sıralarda yerini alan şarkının iddialı etkisi yaz boyunca devam ederken Emre Olgun'dan listeleri zorlayacak yeni bir şarkı daha geldi.

Olgun'un yeni şarkısı 'Kara Yaz', tüm müzik platformlarında yerini aldı.